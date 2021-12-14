Россия продолжает стягивать войска к границе Украины после разговора Байдена и Путина

Россия продолжает наращивать войско возле границы Украины даже после разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена. Сейчас там находятся более 100 тысяч военных.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, российские военные разбросаны от оккупированного Крыма до северо-западной границы России и Беларуси.

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Несмотря на это, агрессор может атаковать украинскую территорию одновременно на нескольких фронтах с применением артиллерии, танков и авиации. Резников отметил, что новое вторжение будет катастрофическим как для России, так и для Украины.

Это будет украинская кровь, это будет русская кровь. Многие солдаты из России вернутся домой в гробах. Это может быть катастрофа,

– подчеркнул министр.

Путин и Байден 7 декабря провели переговоры. Во время разговора глава Белого дал четко понять , что США и их союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.

По словам Резникова, украинская армия насчитывает примерно 250 тысяч военных, 200 тысяч резервистов в территориальных подразделениях и 400 тысяч ветеранов.

В то же время наличие 15 атомных энергоблоков на территории Украины делают любую стрельбу особенно опасной.

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Резников также предположил, что Путин не так сильно заинтересован в Украине, как в том, чтобы показать Европе, на что способна Россия.

Войска России на границе Украины: последние новости

Борис Джонсон и Владимир Путин 13 декабря провели телефонный разговор. Премьер-министр Великобритании выразил обеспокоенность по наращиванию российских сил на границе с Украиной.

В США сообщили, что готовы ввести новые серьезные санкции в отношении России, если Кремль продолжит вторжение в Украину.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны-члены ЕС едины в вопросе поддержки Украины. В случае усиления российской агрессии, против Кремля применят серьезные экономические шаги.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года.

Начальник генштаба российской армии Валерий Герасимов подчеркнул, что Москва не планирует вторжение на территорию Украины.

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