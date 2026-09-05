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5 сентября, 12:09
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Обновлено - 12:14, 5 сентября

Россия продолжает террор в Днепре: враг нанес удар по СТО, есть погибший, количество пострадавших возросло

Даниил Жоров

В субботу, 5 сентября, Россия атаковала Днепровский район. Страна-агрессор нанесла удар по гражданской инфраструктуре.

Есть информация о пострадавших. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа

Что известно о последствиях атаки? 

Утром 5 сентября Россия атаковала Днепр. Враг нанёс удар по СТО в Днепровском районе.

По состоянию на 11:04 известно, что 3 человека получили ранения. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. 

На месте работают все экстренные службы.

По состоянию на 11:33 известно, что один человек погиб в результате атаки россиян на СТО в Днепровском районе.

В 12:05 Ганжа сообщил, что число пострадавших возросло до 5. 

Все госпитализированы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом, 
– рассказал чиновник. 

Он добавил, что медики оказывают всем раненым необходимую помощь.

Напомним, что этой ночью россияне в очередной раз цинично наносили удары по Украине. Так, враг совершил атаку баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также 167 ударными БПЛА типа Shahed (около половины – реактивные), "Гербер" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

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