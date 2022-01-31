Россия продолжает увеличивать войска на границе с Украиной, – Пентагон
Источник:Fox News
В Пентагоне продолжают фиксировать увеличение количества войск России вблизи границ Украины. Однако там не знают истинных намерений Кремля.
В то же время в Министерстве обороны США делают все возможное, чтобы делиться информацией с украинскими коллегами. Об этом в эфире Fox News 30 января сказал представитель ведомства Джон Кирби.
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Они (Россия – 24 канал) продолжают наращивать силы возле границы с Украиной. Мы видим это даже в эти выходные,
– сказал он.
Однако, по его словам, Соединенным Штатам неизвестны окончательные намерения Кремля в отношении Украины. Джон Кирби также добавил, что у Путина есть "много вариантов, и он может реализовать некоторые из них".
Россия стягивает войска к границам Украины
Стягивание российских войск к границам с Украиной продолжается с октября 2021 года.
- С тех пор иностранные и украинские разведчики сообщают об угрозе вторжения.
- В ГУР МОУ впоследствии предупредили, что страна-агрессор может начать нападение в январе – феврале.
Украина готова противостоять России: коротко
- Глава Министерства обороны Алексей Резников призвал граждан нашего государства не собирать никаких "тревожных чемоданчиков". Ведь вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.
- Валерий Залужный заявил, что война заставила украинскую армию измениться. Наши Вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.
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