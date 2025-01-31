Россия подступает к Купянску и продвигается в направлении Днепропетровщины, – Deep State

Вражеское наступление продолжается. К сожалению, россияне имеют успех и постепенно захватывают новые куски украинской земли.

Россияне повторно оккупировали Новомлинск на Харьковщине. В начале декабря враг создал там плацдарм, однако Силам обороны тогда удалось его зачистить, передает 24 Канал со ссылкой на карту Deep State.

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Где Россия имеет успех на фронте

Также на Купянском направлении враг имеет продвижение в районе Петропавловки. Противник не оставляет попыток повторно захватить Купянск. Кроме того, военные рассказывали, что еще до Нового года оккупанты планировали выйти на Купянск-Узловой.

Какова ситуация в районе Петропавловки: смотрите на карте

Также захватчики уверенно продолжают движение вперед на Новопавловском направлении, который открывает дорогу к границам Днепропетровской области.

Враг продвинулся возле Ровнополя: смотрите на карте

Противник имеет продвижение вблизи Раздольного: смотрите на карте

Ожесточенные бои идут в пригороде Покровска. Здесь россияне продвинулись возле Янтарного, Барановки и в Удачном.

Обстановка в Янтарном: смотрите на карте

Ситуация в Барановке: смотрите на карте

Россия продвинулась в Удачном: смотрите на карте

По данным Reuters, российские войска окружают Покровск, что может позволить им наступать на север или запад. Оккупанты достигли главной железнодорожной ветки в город, что может стать плацдармом для дальнейшего продвижения. Аналитики указывают на возможность российского наступления на малонаселенные равнины Днепропетровской области или на север к промышленным городам.