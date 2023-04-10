Огромная территория опасна: политик из США объяснил, почему нельзя сделать из России КНДР

Закрытие российских границ на выезд из страны будет являться мощным сигналом об ухудшении ситуации. Российский диктатор Владимир Путин будет действовать решительно, если почувствует запах жареного.

Об этом 24 Каналу рассказал Юрий Рашкин – американский политик. По его словам, чтобы удержать власть, глава России будет готов лишить свой народ любой информации, противоречащей его политике.

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Беларусь на поле игры

Юрий Рашкин подчеркнул, что Беларусь – это важнейшая цель, которую нужно срочно освободить от самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Причина – возможность применения ядерного оружия.

Мне кажется, Лукашенко живет день ото дня и ему нужно ставить крестик за каждый день, который он прожил и его не убили, не съели, не провели революцию и он выжил снова,

– заметил политик из США.

Именно поэтому Лукашенко выглядит несколько безумно, а весь мир наблюдает за игрой диктаторов.

"В этом большой смысл войны в Украине сейчас, чтобы показать, что диктатура и такие государства – это проигрышный вариант", – убежден он.

К тому же Путин своими преступлениями демонстрирует жестокость, которой непременно следует противостоять.

Юрий Рашкин рассказал, что может уничтожить Россию: смотрите видео

Перспектива стать КНДР

Юрий Рашкин объяснил, что Россия – пример негативного развития страны.

Если закроют границы, можно будет увидеть сильный накал. Возможно, еще могут перекрыть YouTube, Интернет. И вообще это все захлопнется и будет большой Северной Кореей,

– сообщил он.

По его словам, правда, территория Северной Кореи намного меньше, поэтому контролировать ее проще. Впрочем, удержать огромное государство, трудно удержать даже авторитарному лидеру.

"Россия в этом смысле невероятная страна – уже почти проглотила Беларусь. Интересно, насколько белорусам важно, что их страна является отдельной от России страной?" – заметил политолог.

Однако такие вопросы могут решить только выходцы из Беларуси, точнее их уровень патриотизма. США в этой ситуации бессильны, потому что избавиться от нескольких людей будет недостаточно, чтобы разрушить систему.

Путин боится информации

Рашкин рассказал, что пока информация каким-то образом может попасть в Россию и выйти из нее.

Впрочем, неотвратимый процесс уже запущен. Один из его этапов – арест журналиста Эвана Гершковича.

"Становится опасно, потому что чем больше мы знаем о России, тем меньше мы ее боимся, чем меньше мы знаем о нашем враге, тем больше мы этого врага будем бояться и не доверять, потому что не знаем, что происходит", – подчеркнул он.

Американский политолог убежден, что пока российские границы открыты – это действует на руку Кремлю. Впрочем, если Путин почувствует, что утечка информации мешает ему, то легко уничтожит все провода.

Арест Эвана Гершковича: что известно