У Кремля заканчивается окно возможностей, – политолог о предоставлении Украине западного вооружения

Российская пропаганда, учитывая приказ Владимира Путина захватить Донбасс до марта 2023, специально сосредоточилась на расшатывании ситуации вокруг нового масштабного наступления. Это направлено на поднятие боевого духа среди россиян, но с каждым днем шансов добиться успеха у России все меньше.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, украинцы не реагируют на российскую пропаганду и у самих пропагандистов уже нет иллюзий по отношению к украинцам.

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Где будет происходить новое наступление

Политолог уверен, что ударная волна российских войск будет сформирована для захвата Донецкой и Луганской областей. Кроме этого, по словам Антонюка, враг намерен совершить прорыв в Харьковскую область.

Они моделируют ситуацию в Харьковской области. Они хотят попытаться взять Изюм в кольцо и таким образом усложнить нам возможность сдерживать рубежи в Луганской области, а также захватить часть Харьковской области.

– сказал политолог.

Александр Антонюк подчеркнул, что в любом месте на границе с Россией могут существовать риски. Также политолог отметил, что есть скопления российских войск под Сумской областью, и об этом нужно говорить.

Политолог предположил вероятное направление нового наступления России: смотрите видео

При этом политолог сомневается в возможности атаки из Беларуси и на основе данных украинской разведки сказал, что там не сформирована ударная группировка, которая смогла бы сделать эффективный прорыв на территорию Украины.

"Провокации будут, война, пока мы не выбросим москалей с нашей территории, однозначно будет, но с каждым разом обеспечение вооружением со стороны наших западных партнеров, я думаю, с каждым днем будет закрываться "окно возможностей" Кремля оккупировать и удерживать оккупированные территории", – отметил Антонюк.

Россия усилила пропаганду

По мнению Александра Антонюка, Россия вряд ли использует пропаганду, чтобы раскалывать украинцев, потому что украинцы на нее не реагируют и не имеют открытого доступа к ней. Он убежден, что для раскола украинцев Россия применяет ботов в социальных сетях, которые под видом патриотов пытаются дискредитировать военно-политическое руководство Украины.

Ватная номенклатура расшатывает ситуацию по дискомфортной жизни, а псевдопатриотическая часть качает сейчас старые огрехи нашей власти. Рассказывает о шашлычках, о 16 февраля, вот если бы Владимир Зеленский по-другому себя вел, то тысячи людей спасли бы,

– сказал Антонюк.

Российскую пропаганду враг использует для внутреннего потребления, чтобы взбодрить россиян для их "уверенности" в победе над Украиной.

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