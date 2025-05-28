Военный ВСУ честно сказал, что надо, чтобы Россия проиграла войну

Для поражения России в войне Украина должна держать оборону и достичь соотношения потерь, при котором враг теряет значительно больше. Необходимо полностью истощить российские ресурсы – технику, боеприпасы и подготовленных военных.

Такое мнение 24 Каналу высказал журналист и военнослужащий ВСУ Павел Казарин. К слову, потери российской армии по состоянию на 28 мая составляют почти 984 тысячи убитыми и ранеными.

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При каких условиях Россия проигрывает войну

Военнослужащий отметил, что сегодня главное – держать оборону. Нужно сделать все возможное, чтобы соотношение потерь было не 1 к 3, а хотя бы 1 к 5 или даже 1 к 7. Идеально – чтобы на одного украинского защитника враг терял десять своих. Такой коэффициент со временем приведет к тому, что ресурсы России начнут исчерпываться.

Людей у них много, но техники, подготовленных военнослужащих и боеприпасов (ограниченно – 24 Канал),

– сказал он.

Уже сейчас заметно, что половина всех снарядов, которые использует российская армия, – из Северной Кореи. Сначала они исчерпывают складские запасы, а затем переходят к медленному процессу производства. Это свидетельствует о серьезном истощении России даже ради продвижения на 10 условных квадратных километров.

Наша цель – не проиграть эту войну. Не упасть раньше, чем соперник,

– подчеркнул Павел Казарин.

Все, что происходит сегодня, часто держится не на мотивации, а на дисциплине. По словам военного, мы боремся не потому, что всем этого хочется, а потому, что должны выжить. Для этого нужно действовать вопреки личным желаниям, преодолевая непонимание со стороны тех, кто еще не осознал, важность этого процесса.

Пресс-офицер 14 бригады оперативного назначения "Червона калина" Национальной гвардии Украины Максим Бакулин заявил, что Россия стянула значительные резервы к Покровску.