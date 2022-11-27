Выиграет ли Россия войну: Шольц сделал сенсационное заявление

Поражение России в войне против Украины неизбежно. В этом, в частности, уверен канцлер Германии Олаф Шольц, который все чаще удивительно резко высказывается в сторону Кремля.

До недавнего времени Олафа Шольца критиковали за мягкую позицию действий России и недостаточную поддержку нашего государства в этой войне. Однако риторика главы правительства ФРГ существенно изменилась – он уже прямо заявляет, что террор против населения Украины должен прекратиться, а российские войска ожидают фиаско.

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Маловероятно, что Россия победит

В субботу, 26 ноября, состоялась конференция Социал-демократической партии Германии в городе Котбусе на Востоке Германии. На ней выступил канцлер Шольц, озвучивший приятный для украинцев прогноз.

Россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выигрывает ее,

– сказал он.

Свои слова он обосновал тем, что Германия предоставляет нашему государству финансовую, гуманитарную, вооруженную и другие виды поддержки. Собственно это должно помочь Вооруженным Силам выгнать оккупантов с украинских территорий.

Следует готовиться к эскалации войны

Несмотря на поддержку Украина все еще не получила от Берлина системы противовоздушной обороны Patriot. Отметим, что их Шольц планировал передать Польше , однако теперь сомневается.

Напомним, что недавно Олаф Шольц также заявил, что следует готовиться к эскалации российско-украинской войны. Об этом он сказал на конференции в столице Германии 22 ноября. По его словам, Россия может усугубить конфликт из-за поражений на поле боя.

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В то же время бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что канцлеру не следует просто обращаться к Путину с призывами к миру. По его мнению, с Кремлем нужно говорить только с позиции силы, а Путину поставить ультиматум – это поможет принести мир в Европу и, очевидно, избежать эскалации.

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