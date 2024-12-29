Россия серьезно нарастила производство "Шахедов", атак может стать больше: есть 2 пути противодействия

В России в очередной раз увеличили производство "Шахедов" и дронов-имитаторов. Вероятно, россияне готовятся к масштабированию атак беспилотниками.

Для того, чтобы изменить ситуацию, Украина может прежде всего превентивно уничтожать предприятия, где эти дроны производят. Однако военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что это не единственный способ противодействия.

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Как эффективно "минусовать" количество российских дронов

По словам Игоря Романенко, чтобы противостоять возможностям врага, для Украины эффективнее всего с военной точки зрения поражать три важные стратегические цели:

места хранения и изготовления горюче-смазочных материалов;

предприятия, которые производят оружие, технику и боеприпасы;

места из которых запускают средства поражения врага (аэродромы и т.д.).

Понятно, что надо заходить на начало – бить по производствам, а не потом пытаться уничтожать тысячи дронов или ракет (...) Но сейчас я не вижу быстрого решения, вундерваффе. Когда эти средства (дроны – 24 Канал) уже в воздухе и применяются, то надо просто повышать наши способности по уничтожению летательных аппаратов,

– добавил военный эксперт

Романенко объяснил, что это можно сделать путем увеличения эффективности и количества зенитно-ракетных средств, авиации (самолеты, вертолеты), а также средства электронной борьбы. Это вопрос масштабирования, но в последнее время в этот перечень можно добавить также лазерное оружие.

Напомним, что Украина, по словам политически-военного руководства государства, оказалась в перечне стран с собственным лазерным оружием. Говорится о "Тризубе", который может сбивать самолеты на высоте более 2 километров. Именно в этом направлении Украина должна работать дальше, чтобы как можно эффективнее бороться с российскими воздушными целями.