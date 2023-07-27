Россия действительно производит "Ланцеты": в разведке рассказали об объемах

Россия рассказывает о масштабном производстве дронов типа "Ланцет". В основном это пропаганда и попытка запугать украинцев. Впрочем, враг пытается расширить производство беспилотников.

Конечно же оккупанты называют преувеличенные цифры в рамках своей пропаганды. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Россия производит "Ланцеты"

Россияне пытаются искать разные способы для обхода санкций, которые наложили на них партнеры Украины. Это им крайне необходимо, чтобы заниматься производством "Ланцетов".

Это дополнительные вызовы для украинского сектора безопасности и обороны, защитников,

– отметил представитель ГУР МО.

Кроме того, это дополнительные аргументы для наших союзников, чтобы увеличивать помощь и поддержку Украины в освобождении территорий от войск захватчиков.

Юсов о производстве "Ланцетов" в России: смотрите видео

Что известно о "Ланцетах"

"Ланцет" является боражирующим боеприпасом российского производства. Больше всего известно о двух его модификациях – "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Преимущественно оккупанты используют его по живой силе, автомобильной, легкобронированной технике, а также артиллерии.

Основные характеристики дрона в зависимости от модификации:

максимальный взлетный вес – от 5 до 12 кг;

вес боевой части – от 1 до 3 кг;

тип боевой части – обломочная и обломочно-фугасная;

скорость при горизонтальном полете – от 80 до 110 км/ч;

скорость при пикировании – до 300 км/ч;

радиус полета – до 40 км;

время полета – от 30 до 40 минут.

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