Россия изготавливает оружие для убийства украинцев при участии Австрии, – расследование Dallas

Оккупанты готовятся использовать продукцию австрийской компании для производства оружия. Вероятно, речь идет о критически важных компонентах для российских ракет, которыми враг хочет сбивать украинские F-16.

Частная аналитически-разведывательная компания Dallas получила документ, который подтверждает сотрудничество российской компании "ТРВ-Инжиниринг" и австрийской ROITHNER LASERTECHNIK GmbH, передает 24 Канал.

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В письме от 15 июля гендиректор "ТРВ-Инжиниринг" Михаил Колесников обращается к гендиректору "Азовский оптико-механический завод" Василию Аксенову.

Колесников сообщает о результатах испытания диодов австрийской компанией Roithner Lasertechnik GmbH, которая специализируется на производстве оптических приборов и фотографического оборудования. Если тестирование элементов завершится успешно, она будет отправлена россиянам 28 июля.

Указанные в письме лазерные диоды, вероятно, нужны для усовершенствования головок наведения российских ракет класса воздух-воздух. Соответственно, можно предположить, что такая разработка необходима для противодействия украинским самолетам F-16.

Письмо Колесникова к Аксенову / Фото Dallas

Справка: "ТРВ-Инжиниринг" и "Азовский оптико-механический завод" входят в структуру корпорации "Тактическое ракетное вооружение" – основного производителя ракет в России. Основная задача "ТРВ-Инжиниринг" – это поиск за рубежом и налаживание поставок в России в обход санкций критически-важных компонентов для производства вооружения, в частности ракет Х-101. "Азовский оптико-механический завод" отвечает за изготовление оптических, лазерных и электронных систем, а также компонентов в ракетном и противотанковом вооружении.

Из письма следует, что:

"ТРВ-Инжиниринг" длительное время сотрудничает с европейской компанией и получает товары двойного назначения в обход санкций;

Roithner Lasertechnik GmbH добровольно поддерживает контакты с российской "ТРВ-Инжиниринг" несмотря на санкции ЕС.

австрийская компания производит продукцию, "ТРВ-Инжиниринг" заказывает, оплачивает и импортирует ее в Россию, а Азовский завод собирает готовую продукцию.

Расследователи не исключают, что российская сторона вводит в заблуждение Roithner Lasertechnik GmbH относительно конечного применения австрийской продукции.

Напомним, что ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России, который стал одним из самых сильных. Однако доходы Кремля от нефти вряд ли численно сократятся.