Россия производит втрое больше снарядов, чем США и Европа способны предоставить Украине

Россия может производить ежемесячно 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, а это около 3 миллионов в год. Такие темпы выработки боеприпасов втрое больше, чем США и ЕС могут прислать Украине.

Об этом свидетельствуют оценки разведок стран НАТО и источники издания. Также там рассказали о намерениях и мощности в оборонной сфере союзников Украины.

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"США и Европа совокупно способны производить лишь около 1,2 миллиона боеприпасов ежегодно для отправки в Украину", – говорится в статье.

Американские военные поставили цель производить 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года, это все равно меньше половины ежемесячного производства России. Но даже эта цифра сейчас недостижима из-за проблем с финансированием в Конгрессе.

. Россияне сейчас выпускают на поле боя 10 тысяч снарядов, а Украина только 2 тысячи.

Представитель НАТО сообщил, что в России заводы по производству снарядов работают в круглосуточном режиме. В российской оборонной сфере сейчас работают около 3,5 миллиона человек по сравнению с 2 – 2,5 миллиона до начала полномасштабной войны.

Кроме того, страна-агрессор импортирует боеприпасы, в частности из Ирана. который в прошлом году предоставил Москве 300 тысяч артиллерийских снарядов, а Северная Корея – не менее 6 700 контейнеров с миллионами снарядов.

Украине нужны боеприпасы