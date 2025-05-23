Сколько боеприпасов может производить Россия: представитель НАТО в Украине поразил масштабами
- На саммите НАТО в Гааге обсудят увеличение военных расходов стран-участников, военную помощь Украине и поддержку от союзников.
- Россия значительно увеличила количество производства оружия, что является вызовом для стран НАТО.
Европейские страны НАТО уделяют большое внимание расходам на оборону, постоянно увеличивая их. Это особенно важно на фоне объемов производства оружия, которые демонстрирует Россия. В то же время сотрудничество Украины и стран НАТО будет способствовать усилению взаимного военного потенциала.
Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер объяснил в разговоре с 24 Каналом, что на саммите Североатлантического Альянса в Гааге будут обсуждаться и согласовываться вопросы, связанные с военными расходами его стран-участников. Также лидеры стран НАТО обсудят на саммите военную помощь Украине и поддержку от союзников, пока в стране продолжается война.
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Это неудовлетворительная ситуация
Тернер напомнил, что на сегодня союзники НАТО ежегодно выделяют не менее 2% собственного национального валового продукта на нужды обороны. В то же время на саммите в Гааге, который состоится 24 – 26 июня, этот показатель планируется существенно повысить.
Также должен быть согласован новый ориентир по расходам на оборону, что будет включать повышение устойчивости и развитие соответствующей инфраструктуры. Таким образом, по его словам, союзники по НАТО, за исключением США, тратят на оборону примерно полтриллиона долларов в год.
Однако значительное повышение этого показателя может добавить несколько сотен миллиардов долларов ежегодно. Это принципиально усилит оборонный потенциал Альянса,
– отметил старший представитель НАТО в Украине.
Европейский Союз, по его словам, выражал намерения использовать свои финансовые инструменты для обеспечения расходов еще на около 800 миллионов евро. Эти большие суммы денег, в частности, позволят в долгосрочной перспективе продолжать надежную и последовательную поддержку Украины в ее борьбе за безопасность.
Генеральный секретарь НАТО неоднократно заявлял о необходимости значительного повышения объемов производства в оборонной промышленности и активного внедрения инновационных технологий.
Такие шаги, отметил он, приобретают особое значение на фоне того факта, что Россия за три месяца производит столько боеприпасов, сколько страны НАТО в течение целого года.
Это неудовлетворительная ситуация и ее нужно улучшать. Это напрямую связано с тем, что происходит в Украине. Потому что украинские производственные мощности, по моим оценкам, выросли с примерно 1 миллиарда долларов, которые были три года назад, до 35 миллиардов долларов – в 2025 году,
– отметил Патрик Тернер.
Поэтому тесное и постоянное сотрудничество между Украиной и союзниками в сфере оборонной промышленности, по его мнению, принесет значительную и долговременную пользу обеим сторонам. Это будет способствовать укреплению их оборонных возможностей и повышению общей безопасности.
Напомним, что по данным аналитического центра RUSI, по состоянию на май 2022 года российский ВПК насчитывал 1 400 предприятий, преимущественно государственной собственности. В 2025 году количество персонала оборонной сферы России составляет аж 4,5 миллиона человек.
Россияне, по мнению журналистов, хоть и не создавали новую промышленную базу для войны против Украины, однако вовремя приняв решение о "переводе на военные рельсы" имеющейся промышленности, смогли получить ресурсное преимущество над цивилизованным миром.