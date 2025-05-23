Европейские страны НАТО уделяют большое внимание расходам на оборону, постоянно увеличивая их. Это особенно важно на фоне объемов производства оружия, которые демонстрирует Россия. В то же время сотрудничество Украины и стран НАТО будет способствовать усилению взаимного военного потенциала.

Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер объяснил в разговоре с 24 Каналом, что на саммите Североатлантического Альянса в Гааге будут обсуждаться и согласовываться вопросы, связанные с военными расходами его стран-участников. Также лидеры стран НАТО обсудят на саммите военную помощь Украине и поддержку от союзников, пока в стране продолжается война.

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Это неудовлетворительная ситуация

Тернер напомнил, что на сегодня союзники НАТО ежегодно выделяют не менее 2% собственного национального валового продукта на нужды обороны. В то же время на саммите в Гааге, который состоится 24 – 26 июня, этот показатель планируется существенно повысить.

Также должен быть согласован новый ориентир по расходам на оборону, что будет включать повышение устойчивости и развитие соответствующей инфраструктуры. Таким образом, по его словам, союзники по НАТО, за исключением США, тратят на оборону примерно полтриллиона долларов в год.

Однако значительное повышение этого показателя может добавить несколько сотен миллиардов долларов ежегодно. Это принципиально усилит оборонный потенциал Альянса,

– отметил старший представитель НАТО в Украине.

Европейский Союз, по его словам, выражал намерения использовать свои финансовые инструменты для обеспечения расходов еще на около 800 миллионов евро. Эти большие суммы денег, в частности, позволят в долгосрочной перспективе продолжать надежную и последовательную поддержку Украины в ее борьбе за безопасность.

Генеральный секретарь НАТО неоднократно заявлял о необходимости значительного повышения объемов производства в оборонной промышленности и активного внедрения инновационных технологий.

Такие шаги, отметил он, приобретают особое значение на фоне того факта, что Россия за три месяца производит столько боеприпасов, сколько страны НАТО в течение целого года.

Это неудовлетворительная ситуация и ее нужно улучшать. Это напрямую связано с тем, что происходит в Украине. Потому что украинские производственные мощности, по моим оценкам, выросли с примерно 1 миллиарда долларов, которые были три года назад, до 35 миллиардов долларов – в 2025 году,

– отметил Патрик Тернер.

Поэтому тесное и постоянное сотрудничество между Украиной и союзниками в сфере оборонной промышленности, по его мнению, принесет значительную и долговременную пользу обеим сторонам. Это будет способствовать укреплению их оборонных возможностей и повышению общей безопасности.

Напомним, что по данным аналитического центра RUSI, по состоянию на май 2022 года российский ВПК насчитывал 1 400 предприятий, преимущественно государственной собственности. В 2025 году количество персонала оборонной сферы России составляет аж 4,5 миллиона человек.

Россияне, по мнению журналистов, хоть и не создавали новую промышленную базу для войны против Украины, однако вовремя приняв решение о "переводе на военные рельсы" имеющейся промышленности, смогли получить ресурсное преимущество над цивилизованным миром.