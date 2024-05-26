Аналитики ISW ответили, почему Россия потерпела неудачу в ходе наступления на Харьковщине

Наступление россиян в Харьковской области, как и ожидалось, не увенчалось успехом. Западные аналитики указали, где промахнулся враг и на какие неправильные шаги пошел.

В отчете за 25 мая говорится о причинах поражения оккупантов на Харьковщине. Как отмечают аналитики, захватчики в целом преждевременно начали атаковать, а российское командование отказалось задействовать максимальные резервы.

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Россия провалила наступление

Следует вспомнить, что Москва начала наступление в Харьковской области 10 мая на севере региона. Аналитики утверждают, что России даже удалось застать врасплох Силы обороны Украины и достичь тактических успехов на менее защищенных участках.

Далеко оккупанты не зашли. Их остановили украинские защитники, которые, как отмечают представители власти, знали о подготовке наступления со стороны россиян и начали сопротивляться.

В то же время в ISW указывают, что Государственное бюро расследований Украины объявило о начале расследования. Собственно, о ненадлежащей подготовке обороны и через тот факт, что отдельные подразделения ВСУ оставили позиции в районе Липцов и Волчанска.

По информации следствия, вражеское войско продвинулось ко второй линии украинской обороны. Но западные эксперты добавляют, что ограниченность человеческих ресурсов не позволила Москве глубже продвинуться на территории региона.

Российское военное командование считало, что сосредоточение больших сил насторожит украинские войска и лишит их возможности провести оперативную неожиданность. Однако решение России, не задействовать немедленно существенные резервы, не позволило войскам достичь быстрых успехов и более глубокого продвижения.

Институт изучения войны подводит итоги: Силы обороны впоследствии таки закрепились на оборонительных позициях на Харьковщине. Вместе с тем армия России использовала свою тактическую возможность и достигла относительно быстрых успехов, но дальше не пошла.

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