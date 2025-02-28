Россияне не на это рассчитывали, – боец ВСУ объяснил, что происходит на поле боя

В первый год полномасштабного вторжения Россия вела масштабное наступление, однако впоследствии была вынуждена перейти к обороне. Украинские войска провели успешное контрнаступление и освободили несколько областей.

Впоследствии россияне смогли захватить разрушенные Бахмут и Авдеевку, и на этом их успехи ограничились. Сейчас их высокая активность сохраняется лишь на нескольких направлениях. Эксперт по вопросам безопасности и военнослужащий ВСУ Иван Варченко отметил 24 Каналу, что это далеко не то, на что рассчитывала Россия.

Интересно Иностранные войска в Украине․ Какие страны за, какие против, сколько солдат может отправить Европа

Как россияне не оправдали собственных ожиданий

Во время первого года полномасштабного вторжения россияне осуществляли масштабную наступательную операцию на линии фронта протяженностью почти 2 тысячи километров. Сегодня ситуация изменилась, и можно говорить лишь о 3 – 4 направлениях, где российские войска удерживают высокую активность и могут достигать ограниченных результатов.

Успехи Украины в 2022 году стали знаковыми – освобождение северных областей, в частности Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской. Харьковская операция, в ходе которой была освобождена Балаклея, Изюм и Купянск, также стала ярким примером украинского контрнаступления. Достижения были и на Юге, в частности в Херсонской области.

Что касается России, то ее начальные успехи не оказались столь убедительными, как это могло показаться в первые дни войны. После начального наступления россияне были вынуждены перейти к обороне на большинстве фронтов. В течение второго года войны им удалось, после изнурительных боев, захватить разрушенный Бахмут, а на третьем году – Авдеевку.

Это точно не то, на что рассчитывало российское население, и совсем не те фантазии, которые представляли о российской армии наши партнеры. Они до сих пор порой испуганы от каких-то скрытых возможностей, на которые может быть способна Россия. Мол, она еще их до сих пор не использовала,

– отметил Иван Варченко.

Эти события четко иллюстрируют разрыв между ожиданиями в России и реальными результатами, к которым она пришла. Спекуляции относительно возможностей российской армии, подогретые пропагандой, все еще влияют на настроения в Западной Европе. Однако европейцы должны становиться более смелыми и адекватно оценивать угрозы со стороны России. Игнорирование или попытки "спрятать голову в песок" могут привести к непоправимым последствиям.

Смотрите также Полковник "Свинья" и захват членами: слив извращений замполита дальней авиации России 18+

Что сейчас происходит на фронте

Как рассказал военнослужащий, украинские подразделения эффективно отражают попытки противника закрепиться на новых территориях. По всей линии фронта продолжаются тактические бои. Россияне не могут атаковать со всех направлений из-за нехватки ресурсов.

На сегодня российские войска сохраняют высокую активность на нескольких участках фронта: Курском, Лиманском, Часовоярском и Покровском направлениях, пытаясь осуществлять давление и захватывать населенные пункты. Вероятно, течение определенного времени враг еще сможет достигать определенных тактических успехов.