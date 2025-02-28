Згодом росіяни змогли захопити зруйновані Бахмут і Авдіївку, і на цьому їхні успіхи обмежились. Наразі їхня висока активність зберігається лише на кількох напрямках. Експерт з питань безпеки та військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко зазначив 24 Каналу, що це далеко не те, на що розраховувала Росія.

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Як росіяни не виправдали власних очікувань

Під час першого року повномасштабного вторгнення росіяни здійснювали масштабну наступальну операцію на лінії фронту протяжністю майже 2 тисячі кілометрів. Сьогодні ситуація змінилася, і можна говорити лише про 3 – 4 напрямки, де російські війська утримують високу активність і можуть досягати обмежених результатів.

Успіхи України в 2022 році стали знаковими – звільнення північних областей, зокрема Київської, Житомирської, Сумської та Чернігівської. Харківська операція, у ході якої було звільнено Балаклію, Ізюм і Куп'янськ, також стала яскравим прикладом українського контрнаступу. Здобутки були й на Півдні, зокрема в Херсонській області.

Щодо Росії, то її початкові успіхи не виявилися настільки переконливими, як це могло здатися в перші дні війни. Після початкового наступу росіяни були змушені перейти до оборони на більшості фронтів. Протягом другого року війни їм вдалося, після виснажливих боїв, захопити зруйнований Бахмут, а на третьому році – Авдіївку.

Це точно не те, на що розраховувало російське населення, і зовсім не ті фантазії, які уявляли про російську армію наші партнери. Вони ще й досі часом перелякані від якихось прихованих спроможностей, на які може бути здатна Росія. Мовляв, вона ще їх досі не використала,

– наголосив Іван Варченко.

Ці події чітко ілюструють розрив між очікуваннями в Росії та реальними результатами, до яких вона прийшла. Спекуляції щодо можливостей російської армії, підігріті пропагандою, все ще впливають на настрої в Західній Європі. Проте європейці повинні ставати більш сміливими і адекватно оцінювати загрози з боку Росії. Ігнорування або спроби "сховати голову в пісок" можуть призвести до непоправних наслідків.

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Що зараз відбувається на фронті

Як розповів військовослужбовець, українські підрозділи ефективно відбивають спроби противника закріпитися на нових територіях. По всій лінії фронту тривають тактичні бої. Росіяни не можуть атакувати з усіх напрямків через брак ресурсів.

На сьогодні російські війська зберігають високу активність на кількох ділянках фронту: Курському, Лиманському, Часовоярському та Покровському напрямках, намагаючись здійснювати тиск і захоплювати населені пункти. Ймовірно, протягом визначеного часу ворог ще зможе досягати певних тактичних успіхів.