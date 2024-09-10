Впервые за несколько десятилетий: Путин начал "масштабные" учения в море, будет отражать атаки

В России стартовали масштабные военные учения в море "Океан 2024". Диктатор Владимир Путин собрался отражать какие-то угрозы, а затем говорит, что в ходе учений будут отработаны самые сложные задачи.

Об этом российский прездент сообщил во время совещания с правительством сегодня, 10 сентября. Заявления Путина распространили российские СМИ, информирует 24 Канал.

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"В ходе учений "Океан-2024" будут отработаны самые сложные задачи, приближенные к боевым", – заявил Путин.

Столь масштабные учения, по его словам, Россия проводит на море впервые за несколько десятилетий.

Причина учений – угроза атак

Интересно, что Путин заявил, что Россия должна быть готова отразить возможную военную агрессию на любых направлениях, в частности в море.

Не обошлось и без запугиваний, которые так любит российский диктатор. Он отметил, что Россия "будет продолжать укреплять свой военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую".

Путин заявил о начале учений в море: видео

Россия теряет флот

Мы же себе позволим заметить, что укреплять там нечего особого. С начала полномасштабного вторжения Украина активно ведет процесс демилитаризации вмс России. При этом делает это успешно.

Так, первой существенной потерей россиян стал большой десантный корабль "Саратов". Затем – флагман российского флота крейсер "Москва", который удалось уничтожить двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

По состоянию на лето 2024 года, по подсчетам аналитиков, Украина нейтрализовала Черноморский флот России на 80% в боевом формате.