Верх цинизма: российская ЦИК объявила о проведении "выборов" на оккупированных территориях

В марте 2024 года в России пройдут президентские выборы. К голосованию "за Путина" Кремль планирует привлечь и украинцев с оккупированных территорий.

Как сообщают росСМИ, центральная избирательная комиссия страны-агрессора решила провести выборы на захваченных территориях Херсонщины, Запорожья, Крыма, а также так называемых "лнр" и "днр". Пропагандисты уточняют, что такое решение оккупационные власти приняли, несмотря на введение в этих регионах "военного положения".

Смотрите также "У Украины есть средства достать вражеские самолеты": Игнат рассказал о российской авиации

Выборы оккупантов

По информации медиа, российская ЦИК якобы провела консультации с фсб и минобороны. И те, мол, согласились на проведение выборов в оккупированных областях Украины.

Напомним, что о циничном намерении нашего врага стало известно раньше. В МИД Украины уже отреагировали на этот позор. Там напомнили, что проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности, Устав ООН. Такой избирательный процесс будет незаконным.

Включение голосов, полученных на временно оккупированных территориях Украины, поставит под сомнение легитимность всего результата выборов президента России,

– отметили в диппредставительстве.

МИД призвал международное сообщество осудить намерение России провести президентские выборы на захваченных украинских территориях, а на причастных к их организации и проведению – наложить санкции.

Путин объявил, что идет в президенты

В сентябре 2022 года оккупанты устроили так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Запорожья и Херсонщины. 30 сентября Путин объявил об их "аннексии" в состав России. Также российский диктатор подписал "указ" о "присоединении" к стране-агрессору "днр" и "лнр".

8 декабря российский диктатор сообщил, что планирует баллотироваться на новый срок. Такое заявление Путин сделал во время церемонии к так называемому "Дню Героев Отечества". При этом Путин делал вид, что будто еще долго размышлял над тем, идти ли ему в президенты снова или не идти. Однако, мол, в какой-то момент его осенило, что он иначе поступить не может, как снова засесть в Кремле. Якобы это не ради этого вносили "правки" в конституцию России.

Владимир Зеленский в свою очередь прокомментировал решение диктатора. По его словам, и так понятно, кто победит на выборах и что Путин соревнуется сам с собой. Впрочем, эти российские выборы могут стать переломным моментом, если цивилизованный мир откажется признать легитимность их результатов.

В России выборы президента запланированы на 15 – 17 марта 2024 года.