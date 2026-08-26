Россия провела атаку на более 160 БПЛА: как отработала ПВО и сколько было попаданий

Россия в среду, 26 августа, запускала по Украине беспилотники. Военно-воздушным силам удалось сбить более сотни целей.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах.

Что известно об атаке?

В ночь на 26 августа (с 18:00 25 августа) Россия атаковала 162 БпЛА типа "Шахед" (в том числе реактивными), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Россия запускала дроны по нескольким направлениям:

Курск;

Орел;

Приморско-Ахтарск;

ВО Донецк;

ВО Гвардейское в АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО сбила/подавила 134 беспилотника на севере, юге и востоке страны. Российскую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К сожалению, зафиксированы попадания БпЛА на 18 локациях и падение обломков еще на 3. В воздушном пространстве страны находятся несколько российских дронов.



Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил

Напомним, что во вторник, 25 августа, Россия нанесла удары по Чернигову. Известно о раненых, среди них 6-летний ребенок.

В тот же день страна-агрессорка атаковала Краматорск 9 авиабомбами. В результате атаки пострадали, среди них 2-месячная девочка.