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24 Канал Главные новости Россия провела атаку на более 160 БПЛА: как отработала ПВО и сколько было попаданий
26 августа, 08:03
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Обновлено - 08:35, 26 августа

Россия провела атаку на более 160 БПЛА: как отработала ПВО и сколько было попаданий

Даниил Жоров

Россия в среду, 26 августа, запускала по Украине беспилотники. Военно-воздушным силам удалось сбить более сотни целей.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах

Что известно об атаке?

В ночь на 26 августа (с 18:00 25 августа) Россия атаковала 162 БпЛА типа "Шахед" (в том числе реактивными), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия". 

Россия запускала дроны по нескольким направлениям: 

  • Курск;
  • Орел;
  • Приморско-Ахтарск;
  • ВО Донецк;
  • ВО Гвардейское в АР Крым. 

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО сбила/подавила 134 беспилотника на севере, юге и востоке страны. Российскую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. 

К сожалению, зафиксированы попадания БпЛА на 18 локациях и падение обломков еще на 3. В воздушном пространстве страны находятся несколько российских дронов.


Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил 

Напомним, что во вторник, 25 августа, Россия нанесла удары по Чернигову. Известно о раненых, среди них 6-летний ребенок. 

В тот же день страна-агрессорка атаковала Краматорск 9 авиабомбами. В результате атаки пострадали, среди них 2-месячная девочка.

Связанные темы:

Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе
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