Про це повідомили у Повітряних силах.
Що відомо про атаку?
У ніч на 26 серпня (з 18:00 25 серпня) Росія атакувала 162 ударними БпЛА типу "Шахед"(в тому числі реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Росія в ніч на 26 серпня запускала по Україні ударні безпілотники. Протиповітряній обороні вдалось збити понад сотню цілей.
Про це повідомили у Повітряних силах.
У ніч на 26 серпня (з 18:00 25 серпня) Росія атакувала 162 ударними БпЛА типу "Шахед"(в тому числі реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".