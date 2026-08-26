Про це повідомили у Повітряних силах.

Що відомо про атаку?

У ніч на 26 серпня (з 18:00 25 серпня) Росія атакувала 162 ударними БпЛА типу "Шахед"(в тому числі реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія".