Россия запустила по Украине 170 дронов: сколько удалось сбить и есть ли попадания

Ночью российские войска запустили по Украине 170 ударных беспилотников, среди которых были реактивные дроны и имитаторы. Украинским защитникам удалось сбить или обезвредить 147 вражеских целей.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, враг бил "Шахедами", "Герберами" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Подробности атаки

Запуски воздушных целей осуществлялись из российских городов Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, а также из оккупированных Донецка и Крыма. Отбивать нападение пришлось авиации, зенитным ракетным войскам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам.

По состоянию на 07:30 утра военные подтвердили уничтожение или подавление 147 вражеских аппаратов. К сожалению, избежать разрушений не удалось, ведь зафиксировано попадание в 18 локациях. Кроме того, еще в восьми местах упали обломки сбитых беспилотников.



Сбитые цели / Воздушные силы ВСУ

Защитники предупреждают, что боевые действия продолжаются. В воздушном пространстве страны до сих пор остается несколько российских дронов, поэтому украинцев призывают соблюдать правила безопасности.

Предыдущие удары врага

В последние дни оккупанты существенно усилили воздушный террор. Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, накануне защитники отразили налет более полусотни реактивных беспилотников.

Также нападение произошло 23 сентября, когда враг запустил 161 дрон. А несколькими днями ранее, 19 сентября, оккупанты применили ракеты "Циркон" вместе со 174 беспилотниками различных типов.