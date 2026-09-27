Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ворог бив "Шахедами", "Герберами" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Подробиці атаки

Запуски повітряних цілей відбувалися з російських міст Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, а також з окупованих Донецька та Криму. Відбивати напад довелося авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам.

Станом на 07:30 ранку військові підтвердили знищення або подавлення 147 ворожих апаратів.

На жаль, уникнути руйнувань не вдалося, адже зафіксовано влучання на 18 локаціях. Крім того, ще у восьми місцях впали уламки збитих безпілотників.



Збиті цілі / Повітряні сили ЗСУ

Захисники попереджають, що бойова робота триває. У повітряному просторі країни досі залишається кілька російських дронів, тому українців закликають дотримуватися правил безпеки.

Попередні удари ворога

Останніми днями окупанти суттєво посилили повітряний терор. Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, напередодні захисники відбивали наліт понад пів сотні реактивних безпілотників.

Також напад відбувся 23 вересня, коли ворог випустив дрони у кількості 161 одиниці. А кількома днями раніше, 19 вересня, окупанти застосували ракети "Циркон" разом із 174 безпілотниками різних типів.