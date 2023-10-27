Западные СМИ не очень реагировали: что хотела показать Россия своими ядерными тренировками
В России провели тренировку по нанесению массированного ядерного удара "в ответ". Впрочем, это "событие" не вызвало эффекта, на который рассчитывал Владимир Путин.
Об этом 24 Каналу отметил политолог Игорь Рейтерович. В частности, в западных СМИ почти ничего не обсуждали.
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Реакция мира
Россия уже не впервые вытягивает на показ ядерное оружие и сыплет угрозами по его использованию. Потому тренировки, которые Путин устроил на фоне разговоров о вероятной встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина, уже не работают как аргумент.
"Западные СМИ писали очень мало информации об этих испытаниях. Это не привело к эффекту, на который надеялась Россия. Они думали, что это будет оживленное обсуждение. Но большинство стран не отреагировали или высказались достаточно спокойно или вообще не комментировали", – отметил политолог.
Игорь Рейтерович об изменении риторики России: смотреть видео
Ядерный потенциал России
Игорь Рейтерович отметил, что ядерный потенциал России может быть мощным только на бумаге. Но в действительности совсем другая ситуация. По его словам, некоторые российские профильные эксперты писали, что 60% мощностей невозможно использовать из-за состояния. То есть ракеты вроде бы есть, но запустить их нельзя.
"Некоторые российские телеграмм-каналы вообще давали данные от 7 до 14% боеспособного оружия. То есть этого не то что для нападения недостаточно, но даже для ответного удара", – отметил Рейтерович.
Если предыдущие цифры действительны и они оказались на столе российского руководства, это могло заставить Россию изменить свою "ядерную риторику". Мол, они не нападают, и вообще "очень мирные". Возможно именно этот месседж мог быть заложен в формулировку "ответный удар".
Мол мы не будем бить первые, а если ударят по нам. То есть они уже не угрожают всему миру, а сидят в глухой обороне,
– объяснил политолог.
Цель Путина
Историей с ядерными тренировками "в ответ" Путин, вероятно, хотел показать Си Цзиньпину, что он не окончательно зависим от него. Мол, имеет некую независимость в действиях, считает Игорь Рейтерович. Но это могло сработать в отрицательную сторону.
"Китаю не нравится эта история с испытаниями. Потому что он чувствует свое отставание в этом вопросе. С другой стороны, Путин передает "приветствие" США, мол, мы можем ударить и превратить весь мир в ядерное поле", – предположил он.
Напомним, 25 октября в России заявили, что провели ядерные тренировки. По сценарию это должны быть ответные действия на удар противника. Россияне использовали мобильную установку "Ярс", атомную подлодку, а также две стратегические ракетоносцы.
Ядерные тренировки в России: последние новости
- Этими действиями Россия может давить, чтобы Запад перестал помогать Украине. Мол, американцы должны согласиться на российские условия, в частности, о временно оккупированных территориях и блокировании вступления в ЕС и НАТО.
- В ГУР отметили, что ядерные тренировки – история для внутреннего потребителя России и Запада. Однако это не повышение ставок и ничего нового не произошло.
- Своими действиями Россия нарушает договор 1968 года о нераспространении ядерного оружия, считают некоторые эксперты. И в свою очередь навязывает эскалационную игру.