Россия провела обучение со стрельбами возле границ Украины и в Крыму

11 декабря 2021 , 16:44
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Минобороны России

В минобороны России похвастались пятидневными учениями возле украинских границ и в оккупированном Крыму. Государство-оккупант утверждает, что в учениях участвовало полторы тысячи военных.

Российское ведомство заявляет, что учения продолжались в горно-лесистой и пустынной местности. В частности, он называет, что это якобы были Волгоградская и Ростовская области, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия. Также оккупант называет территорию Крыма и русские военные базы Южной Осетии.

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Боевые стрельбы выполняли экипажи на современных танках Т-72Б3 и Т-90А, используя штатные снаряды и крупнокалиберный зенитный пулемет. Танкисты совершенствовали навыки в поражении мишеней, имитирующих подвижный танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 метров.
– заявляет минобороны оккупанта.

Российские танкисты отрабатывали техники в условиях нападения и обороны / Фото минобороны России

Там цинично подчеркивают, что целью учений было изучить тактику боя танкистов в случае наступления и обороны днем и ночью. Также во вражеском ведомстве заявили, что боевая слаженность экипажей продлится до февраля 2022 года.

Полторы тысячи российских военных приняли участие в учениях / Фото минобороны России

Военные учения возле украинских границ

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Автор: Олег Терещенко