Это не тактическое, а стратегическое оружие: зачем Россия провела ядерные испытания

На днях минобороны вражеской страны провело тренировку с применением массированного ядерного удара. Стратегические ядерные силы России якобы нанесли "ответный" удар.

Таким образом, страна-агрессор давит на Запад, чтобы он перестал поддерживать Украину. Об этом 24 Каналу сказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь.

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Предупредительный выстрел

Очередные ядерные учения были не об Украине, поскольку россияне испытывали межконтинентальные баллистические ракеты. Кроме того, проводились обучение всей триаде стратегических ядерных сил, которыми Россия угрожает США, а не тактических, которыми угрожает Украине.

Вероятно, этот шантаж может быть продлен возобновлением ядерных испытаний, ведь Россия уже несколько раз об этом заявляла.

Это будет якобы предупредительный выстрел в воздух, чтобы американцы согласились на российские условия относительно Украины,

– отметил Самусь.

Страна-агрессор стремится, чтобы Запад прекратил помощь Украине и заставил украинские власти подписать соглашение вроде "Минская-3", в котором зафиксируют оккупированные территории по России и обеспечат нейтральный статус Украины: недопуск нашей страны в НАТО и ЕС.

Я надеюсь, что администрация Байдена не поддается этому шантажу. Однако давление Кремля в основном нацелено на Палату представителей США, которые сейчас будут рассматривать вопрос о выделении помощи Украине. Среди республиканцев есть трамписты, которые не просто говорят, а требуют мирных переговоров между Украиной и Россией,

– отметил заместитель директора Центра исследования армии.

Остается надеяться, что в Европе и США все меньше политиков, подвергающихся этому шантажу, понимая, что ось зла сформировалась, поэтому нужно формировать прочный союз с Украиной в рамках НАТО и укреплять способности против группы зла, которая разрушает мировой порядок.

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