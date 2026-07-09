Россия проводит атаку по Украине с помощью ударных БПЛА: в каких областях объявлена тревога

Вечером 9 июля враг совершил атаку на Украину ударными дронами. Из-за российской угрозы в некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы ВСУ сообщают о передвижении вражеских воздушных целей. 24 Канал собрал информацию о передвижении беспилотников.

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Детали российской атаки и последствия

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

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