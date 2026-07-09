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24 Канал Новости Украины Россия проводит атаку по Украине с помощью ударных БПЛА: в каких областях объявлена тревога
9 июля, 22:13
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Обновлено - 22:14, 9 июля

Россия проводит атаку по Украине с помощью ударных БПЛА: в каких областях объявлена тревога

Даниил Жоров

Вечером 9 июля враг совершил атаку на Украину ударными дронами. Из-за российской угрозы в некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы ВСУ сообщают о передвижении вражеских воздушных целей. 24 Канал собрал информацию о передвижении беспилотников.

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Детали российской атаки и последствия

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывах и других важных сообщениях можно в Telegram-канале 24 Канала.

 

 

22:17, 09 июля

Днепропетровская область: группа БПЛА направляется на Синельниково.

22:09, 09 июля

БПЛА над Черниговом.

21:56, 09 июля

21:55, 09 июля

Харьковская область: БПЛА в районе Старого Салтова. Сумская область: БПЛА, направляющийся в сторону Конотопа.

21:54, 09 июля

Еще один реактивный БПЛА направляется в сторону Запорожья.

21:52, 09 июля

БпЛА курсом на Черноморское/Южное!

 

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