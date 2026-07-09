Россия проводит атаку по Украине с помощью ударных БПЛА: в каких областях объявлена тревога
Вечером 9 июля враг совершил атаку на Украину ударными дронами. Из-за российской угрозы в некоторых областях объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы ВСУ сообщают о передвижении вражеских воздушных целей. 24 Канал собрал информацию о передвижении беспилотников.
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Детали российской атаки и последствия
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
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Днепропетровская область: группа БПЛА направляется на Синельниково. БПЛА над Черниговом. Харьковская область: БПЛА в районе Старого Салтова. Сумская область: БПЛА, направляющийся в сторону Конотопа. Еще один реактивный БПЛА направляется в сторону Запорожья. БпЛА курсом на Черноморское/Южное!
Днепропетровская область: группа БПЛА направляется на Синельниково.
БПЛА над Черниговом.
Харьковская область: БПЛА в районе Старого Салтова. Сумская область: БПЛА, направляющийся в сторону Конотопа.
Еще один реактивный БПЛА направляется в сторону Запорожья.
БпЛА курсом на Черноморское/Южное!