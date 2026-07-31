Россия атаковала ракетами Одессу: есть разрушения и пострадавшие

Россия днем ​​31 июля атакует Украину ракетами. В частности, взрывы прогремели в Одессе.

Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке на Одессу?

Что в 11:08 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического оружия с юга.

Впоследствии были зафиксированы ракеты, в том числе баллистические.

Последний раз цели фиксировались в направлении Одессы/Черноморска в 11:26.

А взрывы в Одессе раздались уже в 11:28 и 11:29.

Позже начальник МВА Сергей Лысак сообщил, что повреждены инфраструктура и крыша учебного заведения.

К сожалению, есть пострадавшие.

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Напомним, что во время ночной атаки пострадало Запорожье, возник пожар. Повреждены здания и нежилые помещения.

Также утром Россия нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова, а накануне вечером произошло попадание БПЛА типа "Молния" в Слободском районе.