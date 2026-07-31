Россия атаковала ракетами Одессу: есть разрушения и пострадавшие
Россия днем 31 июля атакует Украину ракетами. В частности, взрывы прогремели в Одессе.
Об этом сообщает Суспильне.
Что известно об атаке на Одессу?
Что в 11:08 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического оружия с юга.
Впоследствии были зафиксированы ракеты, в том числе баллистические.
Последний раз цели фиксировались в направлении Одессы/Черноморска в 11:26.
А взрывы в Одессе раздались уже в 11:28 и 11:29.
Позже начальник МВА Сергей Лысак сообщил, что повреждены инфраструктура и крыша учебного заведения.
К сожалению, есть пострадавшие.
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Напомним, что во время ночной атаки пострадало Запорожье, возник пожар. Повреждены здания и нежилые помещения.
Также утром Россия нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова, а накануне вечером произошло попадание БПЛА типа "Молния" в Слободском районе.