Российское руководство пытается укомплектовать новые военные формирования, –ISW

Оккупанты пытаются создать и укомплектовать новые военные формирования. Сделать это пробуют без проведения всеобщей мобилизации.

В оккупационные войска россиян пытаются заманивать деньгами. Об этом говорится в аналитическом отчете ISW.

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Как враг пытается укомплектовать новые формирования

Военное руководство страны-агрессора пытается создать и укомплектовать новые формирования. В середине мая пропагандистские СМИ сообщили, что власти Кабардино-Балкарской Республики предлагает выплачивать 20 000 рублей – примерно 240 долларов США – жителям, которые присоединятся к вновь сформированному 40-му армейскому корпусу.

Также, по данным РосСМИ, губернатор Ростовской области Голубев поручил военкоматам выплатить премии добровольцам, вступающим на службу по контракту в Ростовский Георгиевский мотострелковый батальон 144-й ОМСБр 40-го армейского корпуса.

Пропагандисты отметили, что это первые случаи 40-го армейского корпуса в публичной печати. Аналитики ISW также не фиксировали упоминаний об этом формировании в сообщения с середины мая.

Кстати, ранее в американском Институте изучения войны сообщали о специальном формировании добровольческого 3-го армейского корпуса, созданного летом 2022 года и имеющего численность около 20 000 человек.

Непонятно, как российское военное руководство намерено укомплектовывать формирование армейского корпуса, учитывая распространенные и постоянные проблемы с формированием сил,

– отметили в ISW.

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Россия может начать новую волну мобилизации

Недавно в эстонской разведке заявили, что в России могут начать новую волну мобилизации. По их данным, очень высока вероятность. В разведке прогнозируют, что это произойдет уже в ближайшее время.