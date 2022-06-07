Россия пытается задействовать дополнительные силы: Зеленский назвал самые горячие точки на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал, где самые горячие точки борьбы с российскими оккупантами.

Владимир Зеленский сообщил, что наши герои не сдают позиции в Северодонецке. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои.

Важно Чем больше будут говорить об Украине в мире, тем быстрее мы закончим войну, – Зеленский

По его словам, Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов – это сегодня самые горячие точки противостояния.

Российская армия пытается задействовать на Донбасском направлении еще дополнительные силы, но 103 день – и украинский Донбасс стоит крепко,

– сообщил Владимир Зеленский.

"Делаем все для обороны и на Запорожском направлении и на Николаевском. Я благодарен каждому и каждому, кто выдерживает мощное давление кафиров и защищает наше государство", - добавил президент Украины.

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