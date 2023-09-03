Россия вербует иностранцев на войну против Украины: что предлагает "наемникам"

В России до сих пор стараются не допустить массовой мобилизации, поэтому прибегают к разным хитростям. Так, Кремль пытается вовлечь в кровопролитную войну против Украины граждан других стран.

Первоначально говорится о гражданах Армении и Казахстана. Там все чаще начинают появляться онлайн-объявления с призывом присоединяться к рядам русской армии.

Смотрите также Большинство погибли, а кто выжил – получили инвалидность: история роты мобилизованных из Донецка

Россия избегает мобилизации на своей территории

По информации разведки Великобритании, в июне Россия начала обращаться в соседние страны с объявлениями о вербовке в оккупационную армию. Соответствующие рекламы были замечены в Армении и Казахстане. Россияне заявляли, что уровень заработной платы в армии – 190 тысяч рублей (около 1 970 долларов). Более того, "наемникам" обещают начальный платеж в размере 495 тысяч рублей (около 5 140 долларов).

Известно, что в Казахстане в первую очередь обращались к этническим россиянам в северной Костанайской области. Кроме того, с мая 2023 Россия активно агитирует мигрантов из Центральной Азии, чтобы те подписывали контракты по минобороны. В то же время им обещают ускоренное получение гражданства и зарплаты в размере около 4 160 долларов.

Однако часто Россия прибегает к привычному методу – шантажу. Так, узбекских мигрантов-строителей отправили в Мариуполь. Когда они прибыли в город, у них отобрали паспорта и заставили присоединиться к русской армии. Согласно открытым данным, на территории России находится по меньшей мере 6 миллионов мигрантов из Средней Азии. Эти люди могут стать потенциальными "новобранцами" в русскую армию.

Россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации в канун президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный персонал для своих военных действий вопреки растущим потерям,

– говорится в сообщении разведки.

Мобилизация в России: последние новости