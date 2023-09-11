Россия пыталась нанести ракетный удар по гражданскому судну в Черном море, – Сунак

Великобритания утверждает, что 24 августа Россия обстреляла гражданское грузовое судно в порту Черного моря. Об этом сообщает Reuters.

Информацию обнародовал премьер-министр Риши Сунак во время выступления в парламенте. Он отчитывался в парламенте о саммите G20, который посетил в Нью-Дели.

Читайте также: Россия усилила авиаудары по Змеиному после возобновления судоходства из портов Украины, – Гуменюк

Что известно на данный момент

Благодаря рассекреченным разведывательным данным мы знаем, что 24 августа российские военные обстреляли гражданское грузовое судно в Черном море несколькими ракетами,

– сказал Риши Сунак.

По его словам, атака была отбита украинскими защитниками.

Ракеты были нацелены на грузовое судно под флагом Либерии, пришвартованное в порту, и были успешно сбиты, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании. Среди них были два "Калибра", выпущенные с ракетоносца Черноморского флота.

Журналисты отмечают: это первый случай, когда официальное лицо прокомментировало обстрел корабля, который стал мишенью с начала работы нового зернового коридора в Черном море.