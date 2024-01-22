ГСЧС рассылает план эвакуации из-за поражения Хмельницкой АЭС: это – российский фейк

Россия постоянно распространяет фейки в информационном пространстве Украины. Страна-агрессорка распространяла информацию о поражении ядерного объекта.

Россияне в очередной раз запустили фейк. В этот раз он касается того, что якобы была объявлена эвакуация из-за поражения врагом Хмельницкой АЭС.

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Украинцам приходят письма

СМИ врага писали, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям присылает ссылку на загрузку электронного плана эвакуации жителей из-за того, что 1 блок Хмельницкой АЭС поражен вражеским авиаударом. Письма с таким текстом приходят на электронные почты украинцев.

В ГСЧС подчеркнули, что не делали эту рассылку. Кроме этого, ссылки, содержащиеся в письме, небезопасны.

Российские фейки: последние новости

В сети распространяли информацию, что глава ВОЗ хочет усилить голод, освободив фермеров от приготовления пищи. Да, в организации вроде бы заявляли, что фермеры ежегодно убивают 8 миллионов человек. Вина фермеров в том, что они провоцируют изменения климата производством пищевых продуктов. При этом же, по данным организации, более 200 миллионов человек на планете голодают, а 20 тысяч из них умирают каждый день. В действительности глава ВОЗ отметил, что "Если бы пищевые отрасли [стран] предоставляли возможность всем поддерживать здоровую диету, мы могли бы спасти 8 миллионов жизней каждый год".

Россияне также распространяли фейк о том, что якобы украинцы массово умирают из-за неприезда скорой. Приводились скриншоты новостей украинских СМИ о смерти людей от "сравнительно безвредных болезней". Ни в одной из новостей не указано, что смерть наступила из-за отсутствия должной помощи. Более того, в новости о укус ребенка животным, больной бешенством, не говорят о том, что ребенка отказались вакцинировать.

Кремлевские медиа и телеграмм-каналы распространяют видео, снятое в окопе, где якобы сидит украинский военнослужащий с синдромом Дауна. Пропагандисты также вспоминают слова Валерия Залужного о якобы мобилизации людей с инвалидностью. Однако на страницах пользователей токтока мы не нашли ни одного видео с таким названием или за подписью "Воха дежурит". Скорее всего, пользователь изменил свой никнейм или удалил запись. Обратный поиск отдельных изображений по видео в Google Images показал, что видео распространяют в основном русскоязычные источники.

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