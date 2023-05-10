Россия распространяет вбросы о ликвидации украинских командующих: в Минобороны отреагировали

Россия снова прибегла к новому фейку. Так, пропагандисты распространяют информацию о якобы ликвидации украинских командующих.

В течение недели были зафиксированы три подобных вброса россиян. Однако на самом деле – это все фейк, и наши командующие живы.

Обратите внимание Надо продемонстрировать выдержку, – Гуменюк прокомментировала вбросы, что контрнаступление уже началось

Минобороны отреагировало на вбросы оккупантов

В российском инфополе распространяют фейковую информацию о якобы ликвидации наших командующих. Так называемые Z-каналы пишут, что российские военные "убили" командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского бомбовым ударом, вагнеровцы якобы "ликвидировали" главнокомандующего Залужного, а командующего терробороны ВСУ Танцуру "взорвали" в автомобиле.

Обычно такие сообщения преследуют несколько целей:

психологическое влияние на самого человека,

деморализация украинских войск,

кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска.

Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование,

– подчеркнула заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Россия активно распространяет фейки: что известно