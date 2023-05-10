Россия распространяет вбросы о ликвидации украинских командующих: в Минобороны отреагировали
Источник:Анна Маляр
Россия снова прибегла к новому фейку. Так, пропагандисты распространяют информацию о якобы ликвидации украинских командующих.
В течение недели были зафиксированы три подобных вброса россиян. Однако на самом деле – это все фейк, и наши командующие живы.
Обратите внимание Надо продемонстрировать выдержку, – Гуменюк прокомментировала вбросы, что контрнаступление уже началось
Минобороны отреагировало на вбросы оккупантов
В российском инфополе распространяют фейковую информацию о якобы ликвидации наших командующих. Так называемые Z-каналы пишут, что российские военные "убили" командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского бомбовым ударом, вагнеровцы якобы "ликвидировали" главнокомандующего Залужного, а командующего терробороны ВСУ Танцуру "взорвали" в автомобиле.
Обычно такие сообщения преследуют несколько целей:
- психологическое влияние на самого человека,
- деморализация украинских войск,
- кратковременный хайп на теме для поднятия духа собственного войска.
Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование,
– подчеркнула заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Россия активно распространяет фейки: что известно
- Ранее россияне распространили в сети "феерические кадры" якобы снятые на видеорегистратор женщиной, которая якобы обогнала колонну ВСУ и поэтому ее "запугивал" украинский боец.
- Также ФСБ решила создать грандиозный фейк, использовав 24 Канал, и опровергать его, чтобы якобы сыграть на опережение. Однако из этого вышел только позор.
- К тому же пропагандисты придумали, что нашим журналистам якобы выдали брошюру, в которой расписали, что запрещено делать и какие моменты можно освещать. Однако это все – ложь Кремля. Позже заместитель министра обороны Анна Маляр назвала фейк россиян "смешным".
- Кроме того, в сети распространили фейковое видео, где якобы украинский воин жалуется на командование. В Центре стратегических коммуникаций назвали это ложью и новой информационно-психологической операцией противника.
- Кстати, также россияне распространяли фото, якобы сделанное на входе в зоопарк в Берлине – на фоне размещена табличка с просьбой руководства к посетителям "не кормить леопардов пустыми словами Зеленского, потому что животных может истошить". Эта надпись оказалась подделкой.
- Также распространяли фейки по поводу того, что Украина якобы хранит оружие на АЭС. Чтобы опровергнуть эти заявления россиян, украинские станции посетили представители МАГАТЭ. Позже оказалось, что там нет вооружения и техники.