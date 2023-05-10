Протягом тижня було зафіксовано три подібні вкиди росіян. Однак насправді – це все фейк, і наші командувачі живі.
Зверніть увагу Треба продемонструвати витримку, – Гуменюк прокоментувала вкиди, що контрнаступ вже почався
Міноборони відреагувало на вкиди окупантів
У російському інфополі поширюють фейкову інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Так звані Z-канали пишуть, що російські військові "вбили" командувача Сухопутних військ ЗСУ Сирського бомбовим ударом, вагнерівці нібито "ліквідували" головнокомандувача Залужного, а командувача тероборони ЗСУ Танцюру "підірвали" в автомобілі.
Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей:
- психологічний вплив на саму людину,
- деморалізація українських військ,
- короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.
Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, в яких умовах воює наше командування,
– наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Росія активно розповсюджує фейки: що відомо
- Раніше росіяни поширили у мережі "феєричні кадри", нібито відзняті на відеореєстратор жінкою, яка буцімто обігнала колону ЗСУ і через це її "залякував" український боєць.
- Також ФСБ вирішила створити грандіозний фейк, використавши 24 Канал, та спростовувати його, щоб нібито зіграти на випередження. Однак з цього вийшла тільки ганьба.
- До того ж пропагандисти вигадали, що нашим журналістам нібито видали брошуру, в якій розписали, що заборонено робити та які моменти можна висвітлювати. Однак це все – брехня Кремля. Згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала фейк росіян "смішним".
- Окрім цього, у мережі поширили фейкове відео, де нібито український воїн скаржиться на командування. У Центрі стратегічних комунікацій назвали це брехнею та новою інформаційно-психологічною операцією ворога.
- До речі, також росіяни поширювали фото, яке нібито зроблене на вході в зоопарк у Берліні – на фоні розміщена табличка з проханням керівництва до відвідувачів "не годувати леопардів пустими словами Зеленського, тому що тварин може знудити". Цей напис виявився підробкою.
- Також розповсюджували фейки щодо того, що Україна буцімто зберігає зброю на АЕС. Щоб спростувати ці заяви росіян, українські станції відвідали представники МАГАТЕ. Згодом виявилось, що там немає озброєння та техніки.