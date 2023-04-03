Без шансов для Лукашенко и всей страны: почему именно в июле разместят ядерку в Беларуси

На днях Владимир Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие на территории Беларуси, стало известно, что это произойдет именно на границе с Польшей. Для Александра Лукашенко это стало настоящим ударом в политическом и смысле безопасности.

Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, российский оппозиционный деятель, блоггер Марк Фейгин. Он уверен, что ответ на это дерзкое решение должна дать и Украина.

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Оппозиционер отметил, что Александр Лукашенко долгое время отбивался от возможности вовлечения войск Беларуси непосредственно в войну.

Но вместо того, чтобы нести это бремя, он получил гораздо хуже. Ведь размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия, Путин заявляет даже о стратегическом, приведет к тому, что с другой стороны разместят такое же. Со стороны Польши, Литвы, вероятно, будут размещены боеголовки и направлены в сторону Беларуси,

– добавил спикер.

Беларусь в ловушке

По словам Фейгина, Путин втянул Лукашенко в ядерное противостояние, в котором нет шансов ни для белорусской армии, ни для Лукашенко, ни для его семьи, ни для его народа, точнее, народа, который сейчас у него в заложниках. Правозащитник предположил, что молчание Лукашенко в течение 6 дней до официального выступления свидетельствует о том, что он согласовывал определенные параметры.

Я склонен полагать, что ядерное оружие уже находится на территории Беларуси. Не в июле, когда будут якобы возведены склады, а некоторые боеголовки уже там,

– сказал спикер.

Он также упомянул, что в прошлом месяце не зря многие чиновники России ездили в Беларусь.

Фейгин сказал, что Украина также может получить ядерку: смотреть видео

Почему склады открывают в июле

Фейгин подчеркнул, что завершение строительства складов для ядерного оружия на территории Беларуси планируется в июле, как раз к саммиту НАТО в Вильнюсе. Также россияне хотят повлиять на Польшу, которая поставляет Украине большое количество вооружения и является хабом для передачи западного вооружения.

Третьим фактором является укрепление режима Лукашенко, мол, если есть ядерное оружие, то кто может напасть на Беларусь.

По этой логике ядерное оружие может получить и Украина и должна искать эти способы. Я считаю, что это приемлемо, потому что оно окружено странами, имеющими ядерное оружие. Я уже не говорю о Польше, Литве и Румынии, думаю, что НАТО примет решение о размещении там ядерного оружия в конце концов,

– подчеркнул правозащитник.

Он считает, что у Украины может быть ядерное оружие, ведь договоренности о его нераспространении уже нарушили Россия и Беларусь. Поэтому нельзя исключать, что ответ на ядерный шантаж будет со стороны Украины.

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