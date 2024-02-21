Добавились две: сколько у России пусковых установок "Искандер" вдоль границы с Украиной
Источник:Интерфакс
Украинская разведка сообщила, что противник добавил еще две пусковые установки "Искандер" вдоль границы с Украиной. Теперь их общее количество достигает 48.
Россия продолжает активно усиливать свое военное присутствие вдоль границы с Украиной, поэтому добавила две дополнительные пусковые установки “Искандер”. Впрочем, заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что производство “Искандеров” в России небольшое, поэтому количество установок на границе не может быстро увеличиваться.
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Что сообщили в разведке
Скибицкий уже сообщал ранее о 46 пусковых установках "Искандер" вдоль границы. По состоянию на сегодня это количество увеличилось до 48.
Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков именно баллистических ракет с территории России,
– сообщил Скибицкий.
Что известно о пусковых установках "Искандер": кратко
- Известно, что Россия имеет в своем арсенале "Искандер-М" и "Искандер-К". Важное различие между "Искандер-К" и "Искандер-М" заключается в том, что "Искандер-К" является крылатой ракетой, в то время как "Искандер-М" является баллистической.
- Система управления в "Искандер-М" более усовершенствована, что позволяет обеспечить более точное наведение на цель и высокую точность удара. Кроме того, "Искандер-М" обладает большей маневренностью и способностью уклониться от систем противовоздушной обороны.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат информировал, что ракета выпущена из "Искандера" имеет высокую скорость и у системы противовоздушной обороны, такой как ЗРК Patriot, есть лишь несколько минут для обнаружения цели и эффективного уничтожения. Именно поэтому гражданские лица имеют мало времени на то, чтобы быстро перейти в безопасное место.