Россия продолжает активно усиливать свое военное присутствие вдоль границы с Украиной, поэтому добавила две дополнительные пусковые установки “Искандер”. Впрочем, заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что производство “Искандеров” в России небольшое, поэтому количество установок на границе не может быстро увеличиваться.

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Что сообщили в разведке

Скибицкий уже сообщал ранее о 46 пусковых установках "Искандер" вдоль границы. По состоянию на сегодня это количество увеличилось до 48.

Добавились две пусковые установки, они сделали дополнительную тактическую группу, которая применяется для пусков именно баллистических ракет с территории России,

– сообщил Скибицкий.

Обратите внимание! Ранее Игнат предупреждал, что для паники нет причин, ведь "Искандер" размещены не на самих границах, а на определенной протяженности. Поэтому, с учетом протяженности границы, 48 установок "Искандер" – не так уж и много.

Что известно о пусковых установках "Искандер": кратко