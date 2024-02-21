Росія продовжує активно посилювати свою військову присутність уздовж кордону з Україною, тому додала дві додаткові пускові установки "Іскандер". Втім, заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що виробництво "Іскандерів" в Росії невелике, тому кількість установок на кордоні не може швидко збільшуватися.
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Що повідомили у розвідці
Скібіцький вже повідомляв раніше про 46 пускових установок "Іскандер" вздовж кордону. Станом на сьогодні ця кількість збільшилася до 48.
Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії,
– повідомив Скібіцький.
Що відомо про пускові установки "Іскандер": коротко
- Відомо, що Росія має у своєму арсеналі "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Важлива відмінність між "Іскандер-К" та "Іскандер-М" полягає в тому, що "Іскандер-К" є крилатою ракетою, у той час як "Іскандер-М" є балістичною.
- Система керування в "Іскандер-М" більш вдосконалена, що дозволяє забезпечити більш точне наведення на ціль та високу точність удару. Крім того, "Іскандер-М" володіє більшою маневреністю та здатністю ухилитися від систем протиповітряної оборони.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат інформував, що ракета випущена з "Іскандера" має високу швидкість і у системи протиповітряної оборони, такої як ЗРК Patriot, є лише кілька хвилин для виявлення цілі та ефективного знищення. Саме тому цивільні особи мають обмаль часу на те, щоб швидко перейти в безпечне місце.