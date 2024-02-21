Росія продовжує активно посилювати свою військову присутність уздовж кордону з Україною, тому додала дві додаткові пускові установки "Іскандер". Втім, заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що виробництво "Іскандерів" в Росії невелике, тому кількість установок на кордоні не може швидко збільшуватися.

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Що повідомили у розвідці

Скібіцький вже повідомляв раніше про 46 пускових установок "Іскандер" вздовж кордону. Станом на сьогодні ця кількість збільшилася до 48.

Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії,

– повідомив Скібіцький.

Зверніть увагу! Раніше Ігнат попереджав, що для паніки немає причин, адже "Іскандер" розміщені не на самих кордонах, а на певній протяжності. Тож, з урахуванням протяжності кордону, 48 установок "Іскандер" – не так уже й багато.

Що відомо про пускові установки "Іскандер": коротко