У Зеленского отреагировали на решение Путина о ядерном оружии в Беларуси
Источник:Михаил Подоляк
Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин снова разбрасывался угрозами. Он заявил, что страна-агрессор разместит свое ядерное оружие в Беларуси.
На это отреагировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что кремлевский диктатор очень предсказуем.
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Путин признался, что ему страшно
Подоляк пояснил, что подобные действия президента России свидетельствуют о его страхе. Ведь поведение Путина похоже на то, как ведут себя дикие звери, загнанные в тупик.
Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он (Путин – 24 Канал) признается, что ему страшно, он проигрывает и ему осталось только пугать тактикой,
– прокомментировал советник.
Кроме того, такими заявлениями Путин снова фиксирует свое участие в совершении преступления, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия.
Напомним, что ранее на очередные запугивания бункерного диктатора отреагировал и секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Кремль буквально взял Беларусь в ядерные заложники.
"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси – шаг к внутренней дестабилизации страны – максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина", – подчеркнул Данилов.
Беларусь и ядерное оружие России: что известно
- Во время интервью российским СМИ 25 марта Путин решил ответить на заявление Великобритании о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном. Президент России сообщил, что его страна разместит ядерное оружие в Беларуси.
- Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно просил его о размещении ядерного оружия на своей территории. Теперь же Москва готова к этому, потому что там до сих пор не могут принять тот факт, что Великобритания предоставляет Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- К 1 июля на территории Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.
- Однако, по словам диктатора, речь не идет о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог пользоваться Александр Лукашенко. Кремль разместит свои ядерные силы на территории Беларуси и, как уже привычно, будет эксплуатировать ее территорию и пугать Запад оружием массового поражения.