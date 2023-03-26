У Зеленского отреагировали на решение Путина о ядерном оружии в Беларуси

Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин снова разбрасывался угрозами. Он заявил, что страна-агрессор разместит свое ядерное оружие в Беларуси.

На это отреагировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что кремлевский диктатор очень предсказуем.

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Путин признался, что ему страшно

Подоляк пояснил, что подобные действия президента России свидетельствуют о его страхе. Ведь поведение Путина похоже на то, как ведут себя дикие звери, загнанные в тупик.

Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он (Путин – 24 Канал) признается, что ему страшно, он проигрывает и ему осталось только пугать тактикой,

– прокомментировал советник.

Кроме того, такими заявлениями Путин снова фиксирует свое участие в совершении преступления, нарушая договор о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, что ранее на очередные запугивания бункерного диктатора отреагировал и секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, Кремль буквально взял Беларусь в ядерные заложники.

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси – шаг к внутренней дестабилизации страны – максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина", – подчеркнул Данилов.

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