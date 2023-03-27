Россия хочет разместить ядерное оружие в Беларуси: как реагируют в мире

Недавно кремлевский диктатор Владимир Путин снова разбрасывался угрозами. Он заявил, что страна-агрессорка разместит свое ядерное оружие в Беларуси.

24 Канал собрал реакции мировых лидеров и резонансное заявление бункерного диктатора. Что о размещении ядерного оружия в Беларуси думают в странах Европы и США – читайте дальше.

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В Болгарии призвали Россию к переговорам

После объявления Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси вице-президент Болгарии Илиана Йотова призвала садиться за стол переговоров с Россией.

Я надеюсь, что разум все же возобладает, и что в этом случае речь идет больше об угрозах, чем о реальных действиях,

– добавила вице-президент.

Она отметила, что ситуация "становится опаснее и страшнее", поэтому считает, что переговоры необходимы во избежание эскалации.

В Литве считают, что заявление Путина не стоит внимания

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что не следует отвлекаться за заявления Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. Ведь защита страны НАТО от угрозы такого вооружения гарантирована вне зависимости от его расположения.

Глава Минобороны отметил, что размещение ядерного оружия в Беларуси лишь показывает опасения Путина по поводу усиления сил НАТО на восточном фланге после начала войны против Украины.

Он также подчеркнул, что поскольку за три месяца подготовить место для дислокации тактического ядерного оружия практически невозможно, значит для его размещения будут использовать уже имеющуюся в Беларуси инфраструктуру, о которой договорились еще год назад.

В то же время в МИД Литвы настаивают на новых санкциях в ответ на намерения России. Вильнюс воспринимает заявление Москвы как очередную попытку двух "непредсказуемых диктаторских режимов угрожать своим соседям".

"Литва обсудит со своими евроатлантическими партнерами, как ответить на эти милитаристские планы российского и белорусского режимов. В рамках ответа Литва потребует введения новых санкций", – говорится в заявлении ведомства.

Франция просит об отмене сделки

Франция осуждает намерение президента России разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

В МИД страны призвали Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, владеющего ядерным оружием, и пересмотреть соглашение с Беларусью.

В сообщении ведомства говорится, что после нарушения Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности и после объявления о прекращении участия России в Договоре о сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений, данное соглашение является дальнейшей эрозией международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе.

США не видят готовности Путина к применению ядерного оружия

В Пентагоне заявили, что нет причин для изменения готовности ядерных сил США. Кроме того, американские военные пока не видят признаков готовности России к применению ядерного оружия.

Мы видели сообщение о заявлении России и будем следить за ситуацией. Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, – отметили в Минобороны США.

В Пентагоне также подчеркнули, что США по-прежнему отданы коллективной обороне альянса НАТО.

Перемещение оружия создает угрозу для ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассматривает перемещение российского ядерного оружия в Белоруси как угрозу европейской безопасности.

Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности.

– говорится в сообщении.

Боррель добавил, что Белорусь все еще может остановить это. В то же время он подчеркнул, что в любом случае ЕС готов ответить на эскалацию последующими санкциями.

Ядерное оружие не укрепит суверенитет Беларуси

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что решение Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси, очевидно, не будет способствовать укреплению региональной безопасности и сохранению суверенитета Беларуси.

Кроме того, это прямо противоречит положениям Договора о нераспространении ядерного оружия. Более того, это нарушение как со стороны России, так и со стороны Беларуси.

Но, пожалуй, в этом контексте следует упомянуть и последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Разумеется, зачем это сейчас кремлевскому режиму, но зачем это нужно белорусам?

– заметил посол.

Кизим прогнозирует, что белорусские пролукашенковские эксперты и аналитики, а также официальные лица теперь будут убеждать белорусское общество, что ядерное оружие будет способствовать миру и согласию.

Украина требует созвать Совбез ООН

В связи с заявлением президента России Владимира Путина о размещении российского ядерного оружия в Беларуси Украина требует срочно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.

Россия в очередной раз подтверждает свою хроническую неспособность быть ответственным распорядителем ядерного оружия как средством сдерживания и предупреждения войны, а не инструментом угроз и устрашения. Мир должен объединиться против того, кто ставит под угрозу будущее человеческой цивилизации.

– говорится в заявлении МИД Украины.

Киев ожидает "эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля" от постоянных членов Совбеза ООН: Франции, Великобритании, США и Китая.

Кроме того, МИД Украины призывает государства G7 и Евросоюза предупредить белорусские власти о дальновидных последствиях для Беларуси в случае согласия на размещение на ее территории тактического ядерного оружия от России.

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