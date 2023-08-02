Россия разработала "спящие дроны", которые могут неделями подстерегать цель
Источник:Rzeczpospolita
Страна-агрессор не просто не оставляет намерений захватить Украину, но продолжает выдумывать новые схемы и средства для своих воинов. В России заверили, что разработали новые "спящие дроны", которые могут неделями выжидать атаку.
Российский центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) сообщил о разработке системы режима сна для FPV-дронов "Джокер". Так называемый "гиббернатор" вроде бы позволит дрону притаиться на позиции – "уйти в спячку на несколько недель", а в случае необходимости буквально через несколько секунд активироваться для выполнения боевого задания.
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Что говорят о своей разработке россияне
Как правило, для применения таких дронов выбирают крыши зданий или других высоких сооружений. И когда придет время атаки, беспилотнику не нужно преодолевать расстояние для цели.
"Дрон уже на месте, и все, что ему нужно – включиться и атаковать", – цитирует издание генерального директора организации Дмитрия Кузякина.
По словам россиянина, так одновременно можно разместить на позициях, а затем разбудить до 15 боевых беспилотников.
Основными задачами "дронов в режиме сна" Кузякин называет захват и дежурство на господствующих высотах для уничтожения опорных пунктов ВСУ или проезжающей бронетехники.
Глава центра комплексных беспилотных решений похвастался, что его организация еще с 2021 года тесно сотрудничает с минобороной России в сегменте беспилотников, и сейчас совместная работа направлена именно на расширение функционала FPV-дронов.
Впрочем, как показывает опыт, ВСУ готовы уничтожать любые разработки врага. Так что эти "спящие дроны", даже если и получится запустить, тоже будут успешно демилитаризованы.
Россия наращивает производство беспилотников
- Угрозу признают и в Главном управлении разведки. Да, представитель ведомства Андрей Юсов недавно сообщил, что Россия увеличивает производство беспилотников Ланцет ", хотя и завышает данные о реальных объемах".
- "Шахеды" же Россия получила от Ирана, также давшего разрешение стране-агрессорке на производство этих беспилотников. "Шахеды" могут лететь на расстояние до 900 километров, унося при этом около 15 килограммов взрывчатки.
- Для того чтобы эффективно уничтожать "Шахеды", Украине нужно больше ЗРК с радиолокационной системой наведения. Таковы в частности ЗРК Gepard, которые этой зимой прозвали "убийцами "Шахедов".