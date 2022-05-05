Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову, – контрразведка

Российская оккупационная машина может не остановиться в Украине и начать наступление на Молдову. У Кремля есть четкий план вторжения в Молдову.

Россия хочет создать "второй фронт"

Как сообщили источники 24 канала в контрразведке, Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову. Вероятный успех вооруженных сил России приведет ко "второму фронту" на Юго-Западном направлении.

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Открытие второго фронта имеет стратегическое значение, ведь он будет стягивать человеческие резервы и технику Вооруженных Сил Украины. Более того, в контрразведке заявили, что присутствие российских войск в этом регионе будет дестабилизировать политическую ситуацию на Балканах.

Путин может реализовать "донбасский сценарий"

Есть угроза, что Россия нарушит территориальную целостность Молдовы и признает независимость непризнанного Приднестровья, как это сделала с оккупированными частями Донецкой и Луганской областей Украины.

Это поможет России поставлять большое количество оружия в Приднестровье, хотя сейчас Путин фактически отрезан от этого региона. В будущем русский диктатор может захотеть присоединить его к составу России.

Россия планирует высадить десант в Приднестровье

По данным украинских контрразведчиков, Россия планирует осуществить высадку воздушного десанта на самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Самолеты и вертолеты будут лететь из оккупированного Крыма.

Так как Приднестровье географически отрезано от России, у Путина нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над Одесской областью. Российская авиация может быть сбита украинским ПВО.

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