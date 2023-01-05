До финала войны дойдет только зэковская армия и Пригожин придет с вопросами к Путину, – Подоляк
Очевидно, главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин начал строить политическую карьеру и планирует стать преемником Владимира Путина. Он будет ключевым могильником путинской элиты на очень короткий срок.
Это будет очень интересная и короткая история России: месяц – два, а потом Пригожин исчезнет. Сегодня он ключевой "ньюзмейкер" войны – много говорит о ней и ее типе. Об этом в эксклюзивном интервью 24 канала сказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк.
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"Россия всегда воюет зеками. Мне кажется до финала войны дойдет только тотально зэковская армия. Не будет у них там контрактников и мобилизованных, потому что они будут уничтожены. Ключевыми ударными группировками будут зековские", – убежден советник.
Интервью с советником Офиса Президента Михаилом Подоляком: смотрите видео
Пригожин понимает тренд
По словам Подоляка, философия жизни России проста: "украл, выпил, убил, в тюрьму, вышел, украл, выпил, убил, в тюрьму, а затем уехал в Украину воевать".
90% людей в России так живут – кто больше, кто меньше. Пригожин это понимает и хочет возглавить этот тренд превращения российской контрактной армии в зековскую. А кто может возглавлять зэковскую армию? Пригожин,
– подчеркивает Подоляк.
Он будет быстро масштабироваться до поры до времени. А потом, добавляет советник ОП, придет с вопросами к Путину и его ближайшему окружению.
"Например, к Ковальчукам, потому что это деньги. Пригожин придет и скажет, мол, он заплатил цену и хочет "перераспределить доход", поэтому эти Ковальчуки должны исчезнуть, а он заберет все, что они "нацарствовали", вместе с Патрушевыми и Усмановым", – отметил Подоляк.
Пригожин сделает это обязательно, потому что Россия теряет целостность как государство, и мы это видим. Все эти силовые вертикали, когда ФСБ контролировала определенные анклавные проявления самостоятельности и позволяла "местным феодалам" грабить страну, это уже рассыпается на глазах.
– утверждает советник Офиса Президента.
Именно поэтому, подчеркивает он, нужны новые звезды. А это – именно Пригожин.
В Москве опасаются восхождения "звезды" Пригожина
- Экс-повар Путина и главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин возглавил Бахмутский фронт. Он использует бои за город, чтобы продемонстрировать собственное кровавое видение будущего. Однако в Кремле далеко не все благосклонно относятся к Пригожину. В основном это касается военных и политических лидеров, которых Пригожин принялся открыто критиковать.
- Стоит упомянуть, что вагнеровцы под Бахмутом набросились на начальника генштаба России Валерия Герасимова из-за дефицита боеприпасов. Пригожин фактически поддержал выпад своих наемников.
- Еще больше ситуация обострилась после того, как ВСУ ударили по училищу в Макеевке, где находились мобилизованные россияне Из-за того, что украинские военные уничтожили немало оккупантов, руководство России подверглось еще большей критике.
- Чиновники в Москве озабочены дальнейшим ростом "звезды" Пригожина. Эта обеспокоенность усилилась в октябре и ноябре, когда в администрации президента увидели, что Пригожин установил прямой канал к Путину.
- Впоследствии стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу, которій нередко критикует Пригожина, очевидно, направил собственную группу наемников "Патриот" воевать на Донбассе. Как отметил спикер восточного командования ВСУ Сергей Череватый, вероятнее всего, их отправили в противовес "вагнеровцам".
- В недавних выступлениях Путин подчеркивал главенство регулярного военного руководства. Вероятно, диктатора не беспокоит опасность бескомпромиссной альтернативы Пригожину. Аналитик из Москвы Татьяна Станова отмечает, что Путин видит в нем "человека, способного поднять нацию, и представителя какого-то странного гражданского общества".
- Издание The Economist прогнозирует борьбу за власть в России, если положение на поле боя значительно ухудшится. "Но быстрым ответом на обостряющиеся серьезные военные проблемы России в Украине, вероятно, станет новая волна мобилизации", – говорится в статье.