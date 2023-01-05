До финала войны дойдет только зэковская армия и Пригожин придет с вопросами к Путину, – Подоляк

Очевидно, главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин начал строить политическую карьеру и планирует стать преемником Владимира Путина. Он будет ключевым могильником путинской элиты на очень короткий срок.

Это будет очень интересная и короткая история России: месяц – два, а потом Пригожин исчезнет. Сегодня он ключевой "ньюзмейкер" войны – много говорит о ней и ее типе. Об этом в эксклюзивном интервью 24 канала сказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Россия всегда воюет зеками. Мне кажется до финала войны дойдет только тотально зэковская армия. Не будет у них там контрактников и мобилизованных, потому что они будут уничтожены. Ключевыми ударными группировками будут зековские", – убежден советник.

Интервью с советником Офиса Президента Михаилом Подоляком: смотрите видео

Пригожин понимает тренд

По словам Подоляка, философия жизни России проста: "украл, выпил, убил, в тюрьму, вышел, украл, выпил, убил, в тюрьму, а затем уехал в Украину воевать".

90% людей в России так живут – кто больше, кто меньше. Пригожин это понимает и хочет возглавить этот тренд превращения российской контрактной армии в зековскую. А кто может возглавлять зэковскую армию? Пригожин,

– подчеркивает Подоляк.

Он будет быстро масштабироваться до поры до времени. А потом, добавляет советник ОП, придет с вопросами к Путину и его ближайшему окружению.

"Например, к Ковальчукам, потому что это деньги. Пригожин придет и скажет, мол, он заплатил цену и хочет "перераспределить доход", поэтому эти Ковальчуки должны исчезнуть, а он заберет все, что они "нацарствовали", вместе с Патрушевыми и Усмановым", – отметил Подоляк.

Пригожин сделает это обязательно, потому что Россия теряет целостность как государство, и мы это видим. Все эти силовые вертикали, когда ФСБ контролировала определенные анклавные проявления самостоятельности и позволяла "местным феодалам" грабить страну, это уже рассыпается на глазах.

– утверждает советник Офиса Президента.

Именно поэтому, подчеркивает он, нужны новые звезды. А это – именно Пригожин.

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