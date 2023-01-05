Це буде дуже цікава та коротка історія Росії: місяць – два, а потім Пригожин зникне. Сьогодні він ключовий "ньюзмейкер" війни – багато говорить про неї і її тип. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Росія завжди воює зеками. Мені здається до фіналу війни дійде лише тотально зеківська армія. Не буде у них там контрактників та мобілізованих, бо вони будуть знищені. Ключовими ударними угрупованнями будуть зеківські", – переконаний радник.

Інтерв'ю з радником Офісу Президента Михайлом Подоляком: дивіться відео

Пригожин розуміє тренд

За словами Подоляка, філософія життя Росії проста: "вкрав, випив, вбив, у тюрму, вийшов, вкрав, випив, вбив, у тюрму, а потім поїхав в Україну воювати".

90% людей в Росії так живуть – хтось більшою мірою, хтось меншою. Пригожин це розуміє і хоче очолити оцей тренд перетворення російської контрактної армії на зеківську. А хто може очолювати зеківську армію? Пригожин,

– підкреслює Подоляк.

Він буде швидко масштабуватися до певного часу. А потім, додає радник ОП, прийде з питаннями до Путіна та його найближчого оточення.

"Наприклад, до Ковальчуків, бо це гроші. Пригожин прийде і скаже, мовляв, він заплатив ціну й хоче "перерозподілити дохід", тому ці Ковальчуки мають зникнути, а він забере все, що вони "нацарювали", разом з Патрушевими та Усмановим", – зазначив Подоляк.

Пригожин зробить це обов'язково, тому що Росія втрачає цілісність як держава і ми це бачимо. Всі ці силові вертикалі, коли фсб контролювала певні анклавні прояви самостійності та дозволяла "місцевим феодалам" грабувати країну, це все вже розсипається на очах,

– стверджує радник Офісу Президента.

Саме тому, акцентує він, потрібні нові зірки. А це – саме Пригожин.

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