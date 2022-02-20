Россия развернула против Украины около 75% своих обычных войск, – СМИ

Вблизи границ Украины сейчас сконцентрировано около 75% обычных вооруженных сил России. Страна-агрессор развернула 120 из 160 батальонно-тактических групп.

Об этом свидетельствуют данные разведки США, пишет CNN со ссылкой на американского чиновника. По словам собеседника, войска расположены в 60 километрах от линии разграничения.

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Несмотря на то, что такие цифры составляют около 75% основных боевых подразделений России, это меньше половины от общего числа российских войск,

– сказал чиновник.

Американский чиновник также сообщил, что по оценкам Соединенных Штатов против Украины развернули около 35 из 50 российских батальонов противовоздушной обороны.

Он добавил, что расположение "чрезвычайно необычное", и поэтому, по мнению США, Россия готова к атаке.

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