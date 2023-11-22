Это больше их страхи: как эволюционирует пропаганда России и пытается расшатать Украину

Россия за более 20 месяцев не смогла "взять Киев за три дня" и поставить свою власть, поэтому враг решил пойти коварным и циничным путем. Российские спецслужбы готовят кампанию по дестабилизации ситуации в Украине.

Россияне хотят посеять раскол в украинском обществе, создать хаос внутри страны, чтобы отстранить Владимира Зеленского от власти. Политолог Тарас Загородний сказал 24 Каналу, насколько реальный план "Майдан-3" и кем Кремль собирается его реализовывать.

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Пропаганда давит на болевые точки

По мнению политолога, россияне не оставляют надежды реализовать операцию "Майдан-3". В 2023 году российская пропаганда довольно сильно эволюционировала.

Если раньше мы смеялись над теми нелепыми надписями в социальных сетях, например, "немає сечі терпіти ці пекельні борошна", то теперь украинский язык у пропагандистов значительно улучшился. Боты работают достаточно профессионально,

– заметил Загородний.

Кремлевская пропаганда знает болевые точки нашего общества и пытается давить на них. Майдан – это больше внутренний страх россиян. Оккупанты думают, что Майдан можно искусственно организовать, потому что это их парадигма отношения к собственным гражданам, как и к Киеву. В Кремле полагают, что якобы украинцы ждут указание от царя, а по-другому на улицу не выходят.

"К счастью, Украина совсем другая страна. Конечно, у нашего государства есть много проблем, но я не думаю, что россиянам удастся сделать так называемый Майдан-3", – сказал политолог.

Почему Кремлю не удастся реализовать план "Майдан-3": смотрите видео

Кого Кремль собирается продвигать

Если во время Оранжевой революции была конкретная цель – посадить на престол Виктора Януковича, в 2013 году – оставить на престоле Януковича, то сейчас вопрос, кем Россия теоретически пытается заменить власть в Украине.

Даже если теоретически посмотреть, то кого Кремль собирается здесь продвигать. Виктора Медведчука, Олега Царева и всех остальных, которые теоретически могли бы на что-то претендовать, просто нет в стране. Но период межвластия, который все равно наступает при смене власти, конечно, Россия может использовать для реализации своих целей,

– добавил Загородний.

Враг будет использовать разные способы, чтобы прежде всего расшатать украинское общество, однако этого сделать не удастся. Тем более у нас в обществе все больше влияния будут иметь военные.

Россия разворачивает кампанию "Майдан-3": коротко