Это больше их страхи: как эволюционирует пропаганда России и пытается расшатать Украину
Россия за более 20 месяцев не смогла "взять Киев за три дня" и поставить свою власть, поэтому враг решил пойти коварным и циничным путем. Российские спецслужбы готовят кампанию по дестабилизации ситуации в Украине.
Россияне хотят посеять раскол в украинском обществе, создать хаос внутри страны, чтобы отстранить Владимира Зеленского от власти. Политолог Тарас Загородний сказал 24 Каналу, насколько реальный план "Майдан-3" и кем Кремль собирается его реализовывать.
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Пропаганда давит на болевые точки
По мнению политолога, россияне не оставляют надежды реализовать операцию "Майдан-3". В 2023 году российская пропаганда довольно сильно эволюционировала.
Если раньше мы смеялись над теми нелепыми надписями в социальных сетях, например, "немає сечі терпіти ці пекельні борошна", то теперь украинский язык у пропагандистов значительно улучшился. Боты работают достаточно профессионально,
– заметил Загородний.
Кремлевская пропаганда знает болевые точки нашего общества и пытается давить на них. Майдан – это больше внутренний страх россиян. Оккупанты думают, что Майдан можно искусственно организовать, потому что это их парадигма отношения к собственным гражданам, как и к Киеву. В Кремле полагают, что якобы украинцы ждут указание от царя, а по-другому на улицу не выходят.
"К счастью, Украина совсем другая страна. Конечно, у нашего государства есть много проблем, но я не думаю, что россиянам удастся сделать так называемый Майдан-3", – сказал политолог.
Почему Кремлю не удастся реализовать план "Майдан-3": смотрите видео
Кого Кремль собирается продвигать
Если во время Оранжевой революции была конкретная цель – посадить на престол Виктора Януковича, в 2013 году – оставить на престоле Януковича, то сейчас вопрос, кем Россия теоретически пытается заменить власть в Украине.
Даже если теоретически посмотреть, то кого Кремль собирается здесь продвигать. Виктора Медведчука, Олега Царева и всех остальных, которые теоретически могли бы на что-то претендовать, просто нет в стране. Но период межвластия, который все равно наступает при смене власти, конечно, Россия может использовать для реализации своих целей,
– добавил Загородний.
Враг будет использовать разные способы, чтобы прежде всего расшатать украинское общество, однако этого сделать не удастся. Тем более у нас в обществе все больше влияния будут иметь военные.
Россия разворачивает кампанию "Майдан-3": коротко
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия готовится к дезинформационной кампании под названием "Майдан-3", чтобы создать хаос в украинском обществе.
- Глава государства отметил, что украинская разведка и информация от партнеров подтверждает планы врага. Оккупанты пытаются реализовать ИПСО, которая направлена как на украинскую аудиторию, так и внешнюю.
- Кремль давно стремится устранить Зеленского. Агрессор планирует провести операцию под условным названием "Майдан-3" до конца 2023 года. Для этого россияне будут использовать любые инструменты, которые у них есть.