Россияне разворовывают ЗАЭС: Лышенко рассказал, что выносит враг со станции

Россияне на оккупированной Запорожской атомной электростанции начали разворовывать оборудование. Враг вывозит имущество ЗАЭС. Это может угрожать ядерной безопасности этого объекта.

Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказал 24 Каналу, что оккупанты похищают имущество социального сектора. То есть оборудование, которое необходимо для обеспечения социальной инфраструктуры и для помощи работникам.

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Преступления россиян на Запорожской АЭС

По словам депутата, россияне вывозят с ЗАЭС вещи, которые нужны для того, чтобы работники имели комфортные условия для работы. Это прежде всего кухонное оборудование, вещи из общежитий или гостиниц, которыми постоянно пользовались работники атомной электростанции.

Это то оборудование, которое, из-за оккупации россиянами ЗАЭС, сейчас не выполняет никаких функций,

– сказал Сергей Лышенко.

По его мнению, это свидетельствует о том, что полноценной работы атомной электростанции без восстановления этого оборудования не будет. Вероятно, россияне понимают, что ЗАЭС под их руководством не заработает, поэтому воруют и вывозят оттуда все возможное.

Сколько персонала на Запорожский АЭС

Есть информация, что примерно треть работников на Запорожской атомной электростанции привлечена извне. Это люди завезены из других территорий.

"Другие две трети – местные, которые пошли на сотрудничество и продолжают работать с оккупантами", – отметил Сергей Лышенко.