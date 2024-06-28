Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів 24 Каналу, що окупанти викрадають майно соціального сектору. Тобто обладнання, яке необхідне для забезпечення соціальної інфраструктури та для допомоги працівникам.

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Злочини росіян на Запорізькій АЕС

За словами депутата, росіяни вивозять із ЗАЕС речі, які потрібні для того, щоб працівники мали комфортні умови для роботи. Це передусім кухонне обладнання, речі із гуртожитків чи готелів, якими постійно користувались працівники атомної електростанції.

Це те обладнання, яке, через окупацію росіянами ЗАЕС, зараз не виконує жодних функцій,

– сказав Сергій Лишенко.

На його думку, це свідчить про те, що повноцінної роботи атомної електростанції без відновлення цього обладнання не буде. Ймовірно, росіяни розуміють, що ЗАЕС під їхнім керівництвом не запрацює, тому крадуть та вивозять звідти усе можливе.

Скільки персоналу на Запорізький АЕС

Є інформація, що приблизно третина працівників на Запорізькій атомній електростанції залучена ззовні. Це люди завезені з інших територій.

"Інші дві третини – місцеві, які пішли на співпрацю та продовжують працювати з окупантами", – зауважив Сергій Лишенко.