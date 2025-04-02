Угроза на бумаге: как Россия решила реформировать "армии Донбасса"

Это будет необычный формат. Рассмотрю несколько факторов, которые имеют ключевое значение и влияют на характер боевых действий, но не имеют прямого отношения к оккупантам на конкретных выбранных направлениях.

Вопросы комплектования российских войск и мобилизация

На сегодня общая численность российских войск в Украине по разным оценкам составляет от 610 до 630 тысяч личного состава. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Эта цифра не статична, она постоянно меняется в зависимости от различных факторов – начиная от перегруппировки войск и заканчивая увеличением/уменьшением темпов мобилизационного развертывания ВС России. Однако существенных изменений (от 50 тысяч) в ту или иную сторону нет.

Таким образом, становится понятно, что достичь запланированного еще на конец прошлого года количества в 730 – 750 тысяч бойцов российскому командованию пока не удалось. Дефицит составляет не менее 100 тысяч человек.

По ряду данных, военно-политическое руководство России планирует увеличить общую численность своих вооруженных сил в текущем году примерно на 320 – 340 тысяч человек. Насколько я понимаю, недостающие 100 тысяч планируют добрать именно из этого количества.

Таким образом, российское командование планирует решить сразу две основные задачи в сфере вербовки для дальнейшего ведения войны:

возместить высокий уровень потерь в частях и соединениях, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях;

по возможности, все же увеличить численность своей стратегической группировки войск в Украине, особенно в ее резервной части.

Понятно, что в этом случае все это напрямую связано с формированием и развертыванием стратегических резервов. Как следствие – планированием и проведением дальнейших наступательных операций.

Главная сложность для российского военного командования в этом вопросе заключается лишь в том, что обеспечить такой значительный набор исключительно благодаря гибридной мобилизации, которая имеет смешанный контрактно-принудительный характер, будет очень проблематично.

Для того чтобы все-таки выполнить поставленные задачи, россиянам придется провести полноценную и открытую мобилизацию. Точнее, объявить (и провести в реальности) очередной этап так называемой "частичной" мобилизации, которую даже никто не отменял (по крайней мере официально).

Насколько я понимаю, сейчас Кремль еще не принял окончательного решения о начале его практической реализации. Надо понимать, что они вполне осознают возможные социально-политические последствия такого радикального шага и все еще пытаются выйти на нужные показатели мобилизационного развертывания исключительно "гибридным путем".

Почему это очень важно для дальнейшего хода войны

Потому что размах и интенсивность гипотетических наступательных действий войск противника имеет прямое отношение к численности, структуры и боевых возможностей их основных группировок, а также состояния их стратегических резервов.

Математика здесь проста и понятна. Если вы, образно говоря, "кладете" в среднем по 30 – 40 тысяч личного состава на такие города как Авдеевка или Торецк (это пока наиболее "осторожные" расчеты), то вполне можно себе представить, сколько понадобится одномоментно для штурма Славяно-Краматорской агломерации, Сум или Харькова, или "броска" за Днепр в его низовьях. Причем это дополнительно к пополнению текущих потерь.

Очевидно, что даже наличие тех самых, очень дефицитных, 100 тысяч дополнительных тел ко всей стратегической группировке войск не сделает особой "погоды".

Нужно другое – "вставай, страна огромная, вставай на смертный бой". Но встает чем дальше, тем более затруднительно. Даже за красивые деньги. Ну, а если вообще попытаться "поднять", без денег, принудительно, то может закончиться "почтой, телеграфом и телефоном". Причем на этот раз не столько силами каких-то полупьяных матросов с "Авроры", сколько вполне "надежными" резервными частями, которые будут формироваться через пень-колоду именно из-за принудительного характера мобилизации.

"Армии Донбасса" сделают угрожающими на бумаге

В двух российских общевойсковых армиях, ныне действующих в составе группировки войск "Юг", – 51 и 3 – началось переформирование отдельных мотострелковых бригад в мотострелковые дивизии.

Насколько я понимаю, в состав каждой из армий войдет по 3 мотострелковые дивизии. Сейчас еще рано говорить, как это все будет выглядеть на практике. В некоторых бригадах, на базе которых будут формироваться эти дивизии, уже действуют штаты, которые значительно превышает по своей численности бригадный уровень. Остальные, вероятно, будут расформированы.

Кроме того, эти бригады действуют непосредственно на фронте не только своим "штатным" составом, но и руководят рядом частей и подразделений, приданных им. Я так понимаю, что командование противника пытается упорядочить процессы боевого управления в этих армиях благодаря усовершенствованию их организационно-штатной структуры.

Предполагается, что каждая из мотострелковых дивизий, что войдут в состав этих армий, будет состоять из 4 линейных полков – 2 штурмовых и 2 "закрепляющих" + самоходный артиллерийский полк. Также будет комплект подразделений боевого и материально-технического обеспечения на дивизионном уровне.

Термин "мотострелковая" в отношении этих соединений не должен вводить вас в заблуждение. Львиную долю их частей будут составлять стрелковые полки и батальоны. Название "мотострелковая", скорее всего, будет закреплено за ними, так сказать, авансом. Хотя российское командование планирует в дальнейшем переформировать все стрелковые части и подразделения этих дивизий в мотострелковые.

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Для понимания, в состав 51-й ЗВА планируют добавить три мотострелковые дивизии – 1-ю МСД, 110-ю МСД и 132-ю МСД. Но 132-я МСД, например, будет сформирована на базе 101-го и 109-го отдельных стрелковых полков, три отдельных стрелковых батальона – 269-й, 270-й и 272-й – будут объединены в другой стрелковый полк этой дивизии – 103-й. Единственной формально "мотострелковой" частью дивизии будет 1436-й МСП.

Четырехзначный номер полка явно намекает на то, что и он – не совсем "мотострелковый". Очевидно, он относится к так называемому "мобилизационному резерву", с очень ограниченным количеством именно моторизованных средств.

Вопрос с танками для этих формирований также остается открытым. Непонятно, получит ли каждая из дивизий по танковому полку, или они будут ограничены отдельными танковым батальоном и регулярными батальонами в полках. И судя по всему с танками будет очень напряженно в обеих армиях. Вполне возможно, что каждая из армий получит в свой штат отдельный танковый полк и на этом они успокоятся. Ну, или упокоятся с миром...

Наличие зенитных ракетных и инженерно-саперных, а также других формирований полкового уровня, видимо, также не предусмотрено в этих дивизиях. Скорее всего, эти рода войск будут представлены в соединениях обеих армий исключительно подразделениями уровня "отдельный батальон/дивизион". Вероятно, такие полки появятся исключительно на уровне армий.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что это "переформатирование" организационно-штатной структуры обеих "армий Донбасса" проводится исключительно как усовершенствование системы управления и вряд ли приведет к существенному увеличению их численности, поэтому их боевых возможностей.

На бумаге эти "армии Донбасса", с тремя "мотострелковыми" дивизиями в своем составе, будут выглядеть достаточно угрожающе. На самом же деле они, скорее всего, как были армейскими корпусами, по своему боевому потенциалу, так ими и останутся.