Россия ремонтирует в Севастополе поврежденный в Бердянске десантный корабль

Россия отправила свой большой десантный корабль на ремонт в оккупированный Севастополь. Судно находится на 13-м судоремонтном заводе в Килен-бухте.

Какие повреждения имеет корабль

Судно относится к Черноморскому флоту России. У него обнаружены признаки внешнего повреждения.

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На фото видно, что левый борт корабля поврежден, также заметны большие вмятины. Местами нет серой краски, а на ее месте – большие красные пятна. Именно такой цвет имеет грунтовка, которую наносят перед покраской. Правый борт корабля не виден. Как и где судно получило такие повреждения – неизвестно.

Корабль принадлежит проекту 775. Он пришвартован на южной стороне бухты. Раньше там стояло другое десантное судно – "Ямал". Этот корабль вышел из ремонта в начале мая.

В составе Черноморского флота есть 4 больших десантных корабля проекта 775:

"Цезарь Куников",

"Новочеркасск",

"Ямал";

"Азов".

Последний находится у причала на заводе у Килен-бухты. Официальных сообщений об отправке судна на ремонт не было. Украинские журналисты узнали об этом в начале апреля.

Кстати, капитана корабля "Цезарь Куников" Александра Чирву украинские военные ликвидировали еще в апреле. О том, что оккупант погиб в бою, российские СМИ сообщили 18 апреля. Добавим, что десантник был капитаном 3 ранга.

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Россия вывела все корабли Черноморского флота

По данным СМИ, все корабли Черноморского флота России вышли в море. Раньше они стояли в Южной бухте в Севастополе. Известно, что в составе флота имеется 6 подлодок: Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" , Б-271 "Колпино". Все они относятся к проекту "Варшавянка".

Все они перевозят по 4 крылатые ракеты типа "Калибр". Эти ракеты можно использовать по морским и наземным целям.

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